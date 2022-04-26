Юрий Куприянов принял участие в премьерном показе фильма «Силис»

В Якутске, в рамках празднования 100-летия ЯАССР, состоялась премьера документального фильма «Силис» кинокомпании «Сахафильм». Участие в премьерном показе принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Как отметил Юрий Куприянов, символично и название фильма — «Силис», которое означает «наши корни», то есть наше будущее.

Только осознавая кто мы и откуда, мы можем выстроить крепкое светлое будущее для наших детей. Только опираясь на крепкие корни, можно твердо стоять на ногах, выдерживая все ветра. В дни празднования столетия нашей республики, с 26 по 28 апреля, состоится ряд премьер документальных картин о нашей истории и выдающихся людях – отцах основателях республики, все эти фильмы поддержаны правительством республики. Каждый может посмотреть эти документальные ленты и почувствовать, что это наш общий праздник, и все мы становимся частью истории, отмечая столетний юбилей Якутии, — отметил министр.

Так, 26 апреля в кинотеатре «Лена» состоится премьера документального фильма «Сто лет мечты» по сценарию Василия Васильева-Харысхала. Также 29 апреля состоится презентация книги «Они основали республику» — большого издания об отцах основателях ЯАССР.

Документальный фильм «Силис» Кинокомпании «Сахафильм» рассказывает, как живут жители якутских деревень от берегов Амги до моря Лаптевых. Герои фильмы простые труженики села: доярки, оленеводы, рыбаки, учителя, коневоды, фермеры, народные мастера… Авторы фильма приглашают в путешествие по Якутии — зрители побывают на крайнем севере и узнают, что такое корализация, порыбачат в устье Лены, поохотятся в непроглядной тайге и на просторах бескрайней тундры, познакомятся с традициями и обычаями коренных народов Якутии, увидят как развивается сельское хозяйство в условиях крайнего севера, побывают на главном празднике якутов — Ысыахе. Проводником в этом путешествии будет олонхосут, рассказывающий о жизни своей республики.

Напомним, 27 апреля на Комсомольской площади в Якутске и одновременно во всех улусах состоится большой республиканский осуохай. Праздничный концерт в Якутске также состоится на Комсомольской площади в 19.00. В музее «Моя история» в 10.00 состоится открытие мультимедийной выставки «Путь Эллэя. Геокультурные образы».