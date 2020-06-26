Юрий Куприянов принял участие в Общероссийском голосовании

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ 25 июля принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Министр проголосовал на своем избирательном участке в Тулагино, отметив, что процесс голосования организован правильно в условиях пандемии, на избирательном участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, в т.ч. измерение температуры тела, обработка дезинфицирующими средствами и пр.

«Хотелось бы обратиться к самым сознательным гражданам – работникам культуры и искусства. Ваша деятельность формирует самосознание личности, нацеливает целые поколения на выполнение общей миссии. Именно вы определяете патриотический настрой общества. Ежегодно только через театры проходит более 230 тысяч человек, посещаемость музеев составляет 600 тысяч, а библиотек – 4 миллиона. Работник культуры всегда на виду. Его поведение и образ мысли служат ориентиром для всех. И сегодня очень важно явить пример гражданской ответственности всему обществу. Прийти на избирательные участки и высказать свое мнение. Выполнить долг гражданина. Тем более, что в числе поправок, за которые мы голосуем одна из важнейших – о всесторонней поддержке культуры со стороны государства», — отметил Юрий Куприянов.

Голосование стартовало 25 июля и продлится до 1 июля. На всех участках соблюдаются все необходимые меры защиты здоровья граждан.