Юрий Куприянов: Премьера оперы «Сыгый Кырынаастыыр» — пример для всех улусов

В Якутске в рамках празднования 130-летия выдающегося композитора Марка Николаевича Жиркова и 100-летия Якутской АССР состоялась премьера национальной оперы «Сыгый Кырынаастыыр» М.Жиркова и Г.Литинского. Опера поставлена силами художественной самодеятельности Вилюйского улуса, Национального театра танца им. Кыыл Уола, художников Саха театра им. П.А. Ойунского.

Участие в премьере приняли: депутатский корпус — спикер Алексей Еремеев, Антонина Григорьева, Феодосия Габышева, Нюргуяна Захарова и члены правительства РС(Я) — зампред Сергей Местников, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, министр экономики Майя Данилова. Как отметил Юрий Куприянов, проект был задуман год назад и приурочен к 130-летию выдающегося композитора Марка Николаевича Жиркова и 100-летию Якутской АССР. Участие в постановке оперы приняли более 120 человек из различных наслегов Вилюйского улуса — Чочунского, Бетюньского, Тыымпы, 2-ые Кюлятцы и г.Вилюйска.

— Спектакль, который показал Вилюйский улус – это новая страница в истории музыкального, певческого искусства, новое направление нашего взаимодействия с улусами, по истине исторической событие. Поскольку подобных масштабных профессиональных постановок, созданных силами улуса у нас еще не было. Вилюйский улус взял на себя большую ответственность, проявил инициативу и создал масштабное уникальное представление, в котором приняли участие более 120 человек. Уверен, что подобную успешную практику продолжат и другие улусы, ведь это яркий пример для всех муниципальных образований. Такие проекты, вдохновленные творчеством и наследием наших величайших деятелей культуры и искусства, должны создаваться по всей республике. Проведена колоссальная работа по музыкальной, исполнительской части, созданию костюмов… Искренне благодарен всем создателям, артистам, участникам, главе Вилюйского улуса Сергею Николаевичу Винокурову за поддержку культуры и искусства, за увековечивание памяти земляка, первого профессионального композитора Якутии Марка Жиркова, — отметил Юрий Куприянов.

Как отметил министр, триумфальное шествие народной оперы «Сыгый Кярынаастыыр» получит продолжение – уже 27 апреля вилюйчане представят свою оперу московской публике на сцене Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

В финале спектакля зампред правительства Сергей Местников от имени председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко вручил всем коллективам, участникам постановки благодарности, а также вручил главе улуса пригласительный билет на премьеру оперы «Ньургун Боотур» Театра оперы и балета, которая состоится в декабре на сцене Большого театра. Министр культуры вручил благодарности исполнителям главных ролей оперы Сыгый Кырынаастыыр и Дэгэнэ Дугуй.