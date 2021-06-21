Юрий Куприянов поздравляет с национальным праздником Ысыах

Уважаемые жители и гости Республики Саха (Якутия),

работники сферы культуры!

От всего сердца поздравляю всех Вас с национальным праздником Ыcыах! Для нашей республики, для каждого жителя – это самый любимый и долгожданный традиционный праздник – якутский новый год. Этот день, уходящий корнями в нашу далекую историю, мы встречаем с особой радостью. Значимость его в первую очередь в том, что он символизирует встречу лета, благословляет объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и изобилия. Сохраняя исконный колорит, лучшие традиции, он объединяет культурные, исторические и духовные ценности народов, проживающих на земле олонхо.

Я желаю всем вам, чтобы этот день вы провели в кругу близких и родных, угощались традиционными блюдами якутской кухни, поздравили друг друга и прочувтсовали истинное единение с природой и миром.

Желаю всем вам добра, радости, мира и самое главное здоровья.

С уважением, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов