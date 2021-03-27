Юрий Куприянов поздравляет с Днем театра

Уважаемые служители театра и любители сценического искусства!

Примите самые теплые поздравления со Всемирным днем театра! Сегодня Ваш профессиональный праздник. И мы стоя аплодируем всем, кто служит этому великому и прекрасному искусству. Актёрам, театральным режиссёрам-постановщикам, продюсерам, светотехникам, звукоинженерам, костюмерам, монтировщикам декораций. И не забываем и тех, с кого начинается каждый спектакль: билетёров и гардеробщиков.

Этот день в Якутии, как для самого театрального региона России, имеет особое значение. Именно Вы бережно храните наследие старины, продолжаете славные традиции российской театральной школы, чутко реагируете на запросы современного общества. Задаете тон в развитии якутского кинематографа.

Отрадно, что после долгого перерыва живых выступлений новый сезон ознаменуется большими театральными гастролями наших творческих коллективов. Прославлять родную Якутию по городам России отправятся Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона, Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, Театр юного зрителя и Нерюнгринский Государственный Театр Кукол. На XV Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» республика будет представлена Саха академическим театром им. П.А. Ойунского и Театром Олонхо.

Желаю Вам попутного ветра, пусть никогда не угасает творческое вдохновение. Крепкого здоровья и семейного благополучия каждому из Вас! С праздником!

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов