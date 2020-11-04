Юрий Куприянов поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие коллеги, работники отрасли культуры, ветераны!

От всей души поздравляю Вас с праздником – Днём народного единства. Это один из молодых государственных праздников, но история его опирается на пример удивительного сплочения и единения народа России.

1612 год, это был переломный момент в истории нашего государства, момент, когда народ единой стеной встал на защиту Родины. Та сплоченность, сила и храбрость, которые показали люди, взяв на себя задачу, очистить Москву от захватчиков – пример искренней любви к своей земле, патриотизма, желания жить в сильной, независимой стране.

Богатство нашей страны – многовековая культура разных народов, основанная на традициях братских отношений и взаимовыручке.

Сегодня эти идеалы актуальны как никогда. Мы столкнулись с невидимым врагом, опасным недугом, которого можно преодолеть, только проявляя уважение друг к другу и сплоченность. И поэтому в День народного единства, мы вновь должны вспомнить, что все мы – единый сильный народ.

С праздником! Здоровья вам, вашим близким и родным. Берегите себя в это непростое время.

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий КУПРИЯНОВ