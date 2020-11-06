06.11.2020
14:00
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Культура

Юрий Куприянов поздравляет народного писателя Якутии

Сегодня исполняется 70 лет народному писателю Якутии, драматургу, прозаику,  заслуженному работнику культуры РС(Я), члену Союза писателей СССР, академику Академии духовности РС(Я) Василию Егоровичу Васильеву – Харысхал.

Василий Егорович — Харысхал представитель поколения якутских писателей 70-х годов, начинавших свой творческий путь под наставничеством первых народных писателей, таких как: Эллэй, Амма Аччыгыйа, Куннук Урастыров, Суорун Омоллоон. Их литературное взросление прошло в тесном общении с народными писателями Семеном и Софроном Даниловыми, Даланом.

Сегодня, Василий Харысхал – один из ведущих драматургов республики. Спектакли по мотивам его пьес много лет идут на сцене Саха театра им. П.А. Оуйнского. Это: «Амма5а саас этэ»/«В Амге была весна», «Сэрии тыйыс тыына»/«Далекая, близкая война», «Эргиллиэм хайаан да»/«Я вернусь», «Бастын хатыыта»/«Восхождение Первого», «Кэт Марсден. Утуэ санаа аанньала»/«Кэт Марсден.Ангел милосердия», «Кэмуэл»/«Прости отец, прости» и др. Эти постановки позволили зрителям по-новому взглянуть на историю, обратиться к наследию легендарных личностей народа саха.

Василий Егорович стал первооткрывателем многих исторических фактов — проследил жизненный путь узников Соловков, прошел эмигрантский путь Г.В.Никифорова-Манньыаттах уола, изучил судьбу семьи хангаласских Ксенофонтовых, В.Никифорова-Кулумнуурэ, И.Е.Винокурова, народного учителя М.А.Алексеева.

Уважаемый Василий Егорович, примите искренние поздравления с Вашим 70-летием! Ваша плодотворная, просветительская деятельность, направленная на развитие лучших традиций якутской литературы и культуры, сбережение нашего бесценного исторического, духовного наследия будет бесценным вкладом в развитие нашей Якутии!

Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

С уважением, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов

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