Юрий Куприянов поздравляет народного писателя Якутии

Сегодня исполняется 70 лет народному писателю Якутии, драматургу, прозаику, заслуженному работнику культуры РС(Я), члену Союза писателей СССР, академику Академии духовности РС(Я) Василию Егоровичу Васильеву – Харысхал.

Василий Егорович — Харысхал представитель поколения якутских писателей 70-х годов, начинавших свой творческий путь под наставничеством первых народных писателей, таких как: Эллэй, Амма Аччыгыйа, Куннук Урастыров, Суорун Омоллоон. Их литературное взросление прошло в тесном общении с народными писателями Семеном и Софроном Даниловыми, Даланом.

Сегодня, Василий Харысхал – один из ведущих драматургов республики. Спектакли по мотивам его пьес много лет идут на сцене Саха театра им. П.А. Оуйнского. Это: «Амма5а саас этэ»/«В Амге была весна», «Сэрии тыйыс тыына»/«Далекая, близкая война», «Эргиллиэм хайаан да»/«Я вернусь», «Бастын хатыыта»/«Восхождение Первого», «Кэт Марсден. Утуэ санаа аанньала»/«Кэт Марсден.Ангел милосердия», «Кэмуэл»/«Прости отец, прости» и др. Эти постановки позволили зрителям по-новому взглянуть на историю, обратиться к наследию легендарных личностей народа саха.

Василий Егорович стал первооткрывателем многих исторических фактов — проследил жизненный путь узников Соловков, прошел эмигрантский путь Г.В.Никифорова-Манньыаттах уола, изучил судьбу семьи хангаласских Ксенофонтовых, В.Никифорова-Кулумнуурэ, И.Е.Винокурова, народного учителя М.А.Алексеева.

Уважаемый Василий Егорович, примите искренние поздравления с Вашим 70-летием! Ваша плодотворная, просветительская деятельность, направленная на развитие лучших традиций якутской литературы и культуры, сбережение нашего бесценного исторического, духовного наследия будет бесценным вкладом в развитие нашей Якутии!

Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

С уважением, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов