Юрий Куприянов поприветствовал участников Международной конференции по всемирному наследию в Корее

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ принял участие в Международной конференции по всемирному наследию, которая состоялась в Корее. От имени Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов в режиме видео связи поприветствовал участников и пригласил их на встречу шедевров ЮНЕСКО, которая традиционно проходит в Якутии.

«Поздравляю с началом работы конференции с Земли Олонхо. Олонхо — шедевр нематериального наследия, признанный ЮНЕСКО. Это наша история. Якутия традиционно организует Международный фестиваль «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», щедро принимает своих гостей. Я хочу пригласить в 2022 году участников сегодняшней конференции. Приезжайте в гости, украсьте наш праздник, наше лето. Наша главная задача — сохранение шедевров каждого народа, мы несем миссию передачи ценностей нашим будущим поколениям. Хорошей работы конференции», — отметил Юрий Куприянов.

Международной конференции по всемирному наследию проходит в Корее, организована в целях обсуждения, сохранения и использования объектов, шедевров всемирного наследия. В ходе конференции рассмотрены успешные примеры использования объектов всемирного наследия, повлиявших на рост туризма, культуры и экономики различных регионов мира.

В мероприятии приняли участие Международный комитет по культуре и туризму, Университет мира ООН, представители разных стран, где представлены объекты всемирного наследия, а также различные международные и корейские организации, связанные с объектами всемирного наследия.

Большая часть участников принимала участие в конференции посредством видео связи. Помимо министра культуры и духовного развития Якутии, участников конференции также поприветствовали министр культуры Узбекистана Озодбек Ахмадович НАЗАРБЕКОВ, Директор Управления культурного наследия Чжон Дже СУК, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Дусен КАСЕИНОВ и др.