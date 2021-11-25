Юрий Куприянов: Олонхо славит мудрость наших предков

Уважаемые якутяне, дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с Днем Олонхо в Якутии!

Ровно 16 лет назад в этот день якутский героический эпос Олонхо был провозглашен шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Этому событию предшествовала колоссальная работа специалистов, ученых, исследователей, исполнителей, педагогов, театральных деятелей, общественности по возрождению, увековечиванию и популяризации национального эпоса.

Сегодня мы несем огромную ответственность в деле передачи устной сказительской традиции молодому поколению, популяризации эпоса на российском и международном уровнях.

В республике уделяется особое внимание приобщению современного общества к национальному эпосу. Создан Национальный комитет по организации и проведении мероприятий по сохранению, изучению и распространению эпического наследия. Ведет свою работу Ассоциация Олонхо с филиалами в муниципальных образованиях. Исследования ведутся институтом Олонхо при Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, Театр Олонхо. Ежегодно проводится Национальный праздник ЫсыахОлонхо, в наступающем году он пройдет в Верхневилюйском улусе и будет посвящен 100-летию образования Якутской АССР.

Большим подарком к 100-летию республики станет проведение IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо», переиздание полного собрания эпоса «НьургунБоотур Стремительный» П.А. Ойунского на якутском языке, и постановка национальной оперы «НьургунБоотур» на сцене Большого театра.

Дорогие друзья! Пусть олонхо еще многие века славит наш народ, прекрасный край и нашу удивительную, самобытную культуру, мудрость наших предков.

С Днем Олонхо! Уйэсаастухарыолоххо, саханыурдэтиэОлонхо!

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов