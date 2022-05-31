Юрий Куприянов о работе Сергея Юнганса

Сегодня, 31 мая 2022 г., досрочно завершен контракт директора и художественного руководителя Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона Сергея Юнганса. Контракт действовал до октября, однако был завершен по личному заявлению Юнганса в связи с семейными обстоятельствами.

Как отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, Сергей Юнганс за три года работы на посту руководителя театра сумел добиться значимых высот и выполнил одну из главных задач, которая перед ним стояла – сделать театр одной из самых посещаемых театральных площадок республики.

— Опыт, талант и амбициозные смелые идеи Сергея Сергеевича были необходимы нашему Театру оперы и балета. Самое многочисленное учреждение культуры республики он возглавил в очень непростой период, по большому счету, ему пришлось выводить театр из периода некоторого застоя, решать проблемные вопросы, незавершенные прежним руководством, текущие вопросы с ремонтом и поставкой нового оборудования, работать в условиях пандемии и пр. За три года ему удалось добиться того, что о нашем театре стали еще больше говорить в других регионах и странах – дважды труппа успешно выезжала на «Большие гастроли», порадовав зрителей Поволжья и Дальнего Востока. Впервые наш театр стал лауреатом национальной оперной премии «Онегин». В реализации федерального проекта «Пушкинская карта» достигнуты большие успехи – театр в пятерке лучших по ДФО. Только за пять месяцев этого года достигнут показатель в 82% по внебюджетным доходам. Благодаря пересмотру репертуарной политики для привлечения зрителя, наполняемость зрительного зала увеличена до 93,4% по сравнению с 44% в 2019 году. Хочется поблагодарить Сергея Юнганса за отличную работу и пожелать успехов, — отметил Юрий Куприянов.

Театр оперы и балета завершил 51-й театральный сезон 22 мая. Сезон был полон ярких событий, проектов, премьер. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» театр посетил семь регионов России. В репертуаре в этом сезоне появился музыкальный спектакль «Бременские музыканты», балет «ДЯГИЛЕВ. Сезоны», интерактивная детская опера «Про кошку, кашку и молоко», национальный балет «Нарын Таптал», а также вечер шедевров мирового балета «Ballet GALA». Для юных зрителей запущен проект «Музыка малышам», стартовала образовательная программа для школьников «Уроки МХК», цикл концертов вокальной музыки «Якутия. Классика. Современность». В предыдущие сезоны под руководством Сергея Юнганса в театре были выпущены балет «12 стульев», опера «Кармен», оперетта «Сильва», опера «Юко и Анэкэ» и др.