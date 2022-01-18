Юрий Куприянов о кадровом обновлении в учреждениях культуры

В Якутии традиционно принято почитать мудрость старших. Настолько, что иногда это перетекало в другую крайность, когда на руководящих постах в бюджетных учреждениях культуры, образования и СМИ десятилетиями сидели аксакалы с громкими, но пыльными именами. Это было распространено в 90-ые, нулевые и 10-ые годы. Как сейчас обстоит дело с кадровым обновлением? Разговор об этом зашел на сегодняшней встрече министра культуры и духовного развития Якутии Юрия КУПРИЯНОВА.

— Работа у нас идет, и достаточно активно. При этом, как все понимают, кадровые вопросы, особенно отставки руководителей воспринимаются достаточно болезненно. Поэтому не делаем секрета из кадровых пертурбаций, но и не афишируем их громко, — отметил Юрий Степанович.

Читатель помнит, что по итогам открытого кадрового конкурса были назначены директор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Сергей ЮНГАНС и генеральный директор Национального художественного музея Влада ТИМОФЕЕВА.

Государственный деятель Евгения МИХАЙЛОВА подала личный пример, ближе к 70-ти уйдя в отставку с поста ректора СВФУ им. М.К. Аммосова. При этом Евгения Исаевна перешла на менее формальный пост президента университета, созданный специально под нее. Она пыталась показать пример, что уходить надо вовремя, освобождая дорогу молодым. Увы, примеру Михайловой никто не последовал.

Образцом кадровой пересменки можно назвать Саха театр. Прежний директор Анатолий НИКОЛАЕВ, в 2019 году, отметив 70-летие, ушел в отставку. Но перед этим он три года готовил своего преемника, представив его профильному министерству и СМИ. Поскольку новый директор Петр МАКАРОВ взращен Саха театром, рокировка прошла безболезненно. Анатолий Павлович продолжает работать в театре ведущим артистом.

Внешне безболезненно выглядела рокировка в «Сахафильме», когда популярный артист Дмитрий ШАДРИНОВ недавно покинул пост в связи с истечением срока контракта, и в соцсетях продемонстрировал подарок, который ему вручили на отвальной. Назначение директором Сарданы САВВИНОЙ кинематографисты сами и инициировали.

Скандалом обернулись кадровые и управленческие решения в Мирнинском театре. Круги по воде дошли аж до Москвы. Сейчас ситуация нормализовалась.

Недоглядом министерства считает Юрий Куприянов ситуацию с эстрадно-фольклорным ансамблем народов Севера «Сээдьэ» в Нижнеколымском улусе. Ансамбль «Сээдьэ» работал с 1972 года, бюджетную подпитку стал получать с 1993 года. Неправильно заполненные документы привлекли внимание проверяющих структур, была выявлена коррупционная составляющая, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что руководителю Эдуарду КЛЕПЕЧИНУ 73 года, он инвалид 1 группы по зрению, состоит на учете у психиатра. Уголовное дело в отношении Клепечина было закрыто в связи с его смертью, последовавшей в октябре 2020 года. Ансамбль «Сээдьэ» был ликвидирован.

Как выяснилось, за последнее время сменились руководители ряда учреждений культуры. Так, Театр юного зрителя республики теперь возглавляет Владимир ОХЛОПКОВ. Матрена ПАВЛОВА, возглавлявшая ТЮЗ с момента открытия, а ранее Театр юмора и сатиры, продолжает работать в составе коллектива.

Театр Олонхо возглавлял с момента создания Виталий ВЛАСОВ. Теперь им руководит Мария ТУРАНТАЕВА.

Музей музыки и фольклора ассоциируется у якутян с именем Аизы РЕШЕТНИКОВОЙ. Между тем, сейчас там директором Мария КОРНИЛОВА.

Возрастные руководители еще есть в учреждениях культуры. Театр танца возглавляет 63-летний Александр АЛЕКСЕЕВ, заслуженный работник культуры РФ и РС (Я).

Директором Литературного музея им. Ойунского работает 73-летний Николай ЛУГИНОВ, народный писатель и академик Академии Духовности республики, которого министр назвал «великим человеком».

Бриллиантовый цирк Якутии возглавляет 68-летний Сергей РАСТОРГУЕВ, о котором министр отозвался следующим образом: «Нормально работает, и они основатели».

По нормам пандемии, все эти руководители должны быть на самоизоляции, так как входят в группу риска старше 60-ти лет.

В каждом случае, конечно, очень жаль отправлять в отставку заслуженных людей. Тем более, что в сфере культуры и искусства не положены выплаты за выслугу лет, как на государственной службе. Нет в культуре и искусстве выплат за достижения, скажем, победы артистов на международных конкурсах. Тогда как спортсмены за свои победы пожизненно получают выплаты из бюджетов разного уровня, в том числе и республики. Вот и получается, что деятели культуры и искусства, известные далеко за пределами республики, уйдя на покой, получают жалкие пенсии в 20 тысяч рублей. Понятно, что каждый деятель культуры и искусства будет держаться за свое место.

При предыдущем министре – Владимире ТИХОНОВЕ бухгалтерии учреждений культуры были централизованы. Это работающая мера против коррупции. Именно прозрачность позволила вскрыть коррупционные преступления, совершенные в Национальном художественном музее и Национальном театре танца, отметил министр Куприянов. Как помнит читатель, финансовый директор, главный бухгалтер и начальник отдела кадров НХМ в течение продолжительного времени совершали хищения денежных средств из фонда оплаты труда сотрудников учреждения. Сумма хищений составила порядка 40 млн. рублей.

Проверка Минфина республики в 2017-м выявила в НХМ нарушения почти на 70 млн. руб.

Незадолго до оглашения этой информации, тогдашний директор НХМ Ася ГАБЫШЕВА утверждала, что «проверка Минфина не выявила факта хищения, потому что сейчас все делается онлайн».

По этому скандальному делу начальник общего отдела НХМ была осуждена к двум годам лишения свободы. Замдиректору по финансам со смягчением приговора в суде вышестоящей инстанции было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии общего режима. Главный бухгалтер НХМ была приговорена к трем годам лишения свободы.

В сентябре 2021 года была осуждена главный бухгалтер Национального театра танца за преступления, совершенные несколько лет назад. Женщина перечисляла зарплату на имя родственницы, фактически не работавшей в театре, и похитила три млн руб.

Главбух Театра танца была признана в суде виновной в мошенничестве и приговорена к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Суд постановил взыскать с осужденной сумму причиненного ею ущерба. При вынесении приговора суд учел пожилой возраст обвиняемой.

Руководителям этих учреждений с громкими «титулами» удалось избежать личной ответственности. Тактика защиты руководителей в подобных ситуациях давно известна – мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Свежо предание… Как минимум, это обозначает, что такой директор откровенно слаб. «Поэтому мы и приняли решение по гендиректору НХМ, которая ушла в отставку», — говорит министр Куприянов.

Заместитель министра культуры и духовного развития Марина СИЛИНА отмечает, что уйти вовремя крайне важно и для артистов. Есть время, когда артист может исполнять ту или иную роль. Если артист перестает соответствовать характеристикам этой роли, его надо менять. Одни артисты с пониманием относятся к таким рокировкам, другие воспринимают крайне болезненно. Интриги вокруг этих событий иногда выливаются в публикации в СМИ.

Таким образом, учреждения культуры и искусства республики стремятся идти в ногу со временем. И многое зависит от руководителей. Сегодня востребованы мобильные, динамичные руководители, вводящие новые формы работы и, конечно же, с незапятнанной репутацией.