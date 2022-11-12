Юрий Куприянов навестил раненых якутян в Санкт-Петербурге

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и военный госпиталь в городе Пушкине, где встретился с ранеными военнослужащими из Якутии. Во встречах с бойцами также приняли участие заместитель постпреда Якутии при президенте России Юрий Кравцов и председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Юрий Куприянов привез бойцам якутские деликатесы, рассказал последние новости республики. В клинике ВМА он подарил двум бойцам хомусы от имени работников культуры. На встрече в госпитале в Пушкине военнослужащий из Жиганского района Якутии представил свои стихотворения о войне — их договорились издать. Он сообщил, что после лечения готов продолжить участие в спецоперации, а также пообещал приехать в Якутск для оказания помощи в подготовке мобилизованных.

«Самое главное – это общение, мы слушали их. Мы прошли крайние бои каждого раненого. Узнали, как они получили ранения. Это сложно передать, но это психологическая разгрузка. Главное – дать понять ребятам, что они не оторваны от мира, что они не в другом обществе. Мы все вместе!» — сказал Юрий Куприянов.