Юрий Куприянов: Культура займет основное место в год 100-летия ЯАССР

Культурные мероприятия нацелены на максимальное вовлечение всех слоев населения в тематику 100-летия ЯАССР. По своему содержанию они синхронизированы с Годом культурного наследия народов России. Об этом рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов на презентации плана мероприятий, посвященных 100-летию ЯАССР.

«В плане юбилейных мероприятий мы займем центральное место», — заявил Куприянов, отметив, что отрасль культуры первой открыла юбилейный год концертом именитого дирижёра Валерия Гергиева и всемирно известного симфонического оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга.

— Выражаю благодарность федеральным органам государственной власти в лице Юрия Петровича Трутнева. Все его решения претворены в жизнь. В течение трех последних лет мы получали приоритетное финансирование мероприятий по году 100-летия республики, — сказал Куприянов.

Среди ближайших мероприятий министр анонсировал: 25 марта – Открытие выставки «Фландрия и Голландия — три века искусства. Из собрания Приморской государственной картинной галереи», 22 апреля — Мультимедийную выставку «Современная история Якутии» в Историческом парке «Россия-моя история» г. Якутск, 27 апреля — Премьеру документального фильма «От Якутской АССР до Республики Саха (Якутия): страницы истории. «100 лет мечты» и открытие Мультимедийной экспозиции «Путь Эллэя. Геокультурные образы» в Историческом парке «Россия-моя история».

Весенний блок мероприятий завершат: 29 апреля — Театрализованное представление «Триумф республики» в СК «Триумф», 28 апреля — Премьера документального фильма «Пламенный Максим» в Кинотеатре «Лена». 29 апреля – Презентация книги «Они основали республику» в Литературном музее.

Летний блок мероприятий составят III Международный конкурс исполнителей на хомусе (trump) «Хомусист-виртуоз мира», Национальный праздник Ысыах Олонхо «Олоҥхо Ыһыаҕа — Хотун Бүлүү туонатыгар» в Верхневилюйском улусе, Конгресс национальных театров, Дни Александринского театра и Международный музыкальный конгресс «Музыка для всех».

В осенний блок входят Гастроли Государственного академического Большого театра России в Якутске, Премьера кантаты для симфонического оркестра и хора, «Полярная одиссея», Презентация книги «Нюргун Боотур Стремительный» на якутском языке.

Зимний блок основной программы будет представлен Открытием мультимедийной выставки-путешествие «Достояние республики» на базе ГМХК «Национальный художественный музей РС(Я)», Гастролями Государственного театра оперы и балета РС(Я) на сцене Большого театра России. Также состоится Презентация центра цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).