Юрий Куприянов: Хомус сегодня стал одним из главных символов Якутии

От имени Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Хомуса!

Сегодня, в этот знаменательный для республики день, мы отмечаем особую веху в истории хомуса – 30-летие создания Музея и Центра хомуса народов мира. За эти годы музеем проделана масштабная работа по собранию, систематизации хомусов народов мира, претворен в жизнь проект о полете якутского хомуса в космическое пространство, установлен рекорд Книги Гиннесса по игре на хомусе, организовано два международных конгресса-фестиваля, конкурсы исполнителей, кузнецов, научно-практические конференции, многое другое, что, без сомнения, явились знаковыми событиями в культуре нашего народа.

Хомус сегодня стал одним из главных символов Якутии, символом высокой духовности нашего края, объединяющим народы. В этом важном деле огромная роль принадлежит Музею и Центру хомуса народов мира, которому сегодня исполняется уже 30 лет. Достойно представляя культуру Якутии на международном уровне, музей вносит большой вклад в развитие нашей республики.

Поздравляю всех любителей, ценителей хомуса, виртуозов, сотрудников Музея и Центра хомуса с Днем хомуса, с 30-летием музея. Желаю с честью продолжать дело, унаследованное заветами предков, развивать и преумножать достижения пройденных 30 лет. Счастья вам, благополучия, творческого вдохновения и здоровья!

С уважением, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов