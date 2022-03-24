Юрий Куприянов: Будем поддерживать талантливых художников

Одной из форм поддержки будет стимулирование музеев по приобретению изделий мастеров и картин художников. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов на открытии персональной выставки «Ойууна ойуута» Нюргуйаны Никифоровой.

— Ваши работы отражают дух современного времени. Мы знаем вас как талантливого мастера, работающего в жанре портрета, — сказал Юрий Куприянов, отметив авторскую галерею министров культуры разных лет.

Министр поделился своим видением поддержки талантливых художников. В частности, он сообщил, что ведомство прорабатывает возможности по стимулированию системного приобретения музеями произведений мастеров и художников на основании решения художественных советов в государственные фонды.





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Нюргуяна Алексеевна родилась 25 марта 1980 году в селе Амга. Выпускница Якутского художественное училища им.П.П.Романова отделения «живописи» (преподаватель Николай Николаевич Иннокентьев, народный художник РС(Я), учитель учителей), Арктического государственного института культуры и искусств кафедры живописи и графики по специализации «художник-живописец» (станковая живопись). В 2015 году с отличием закончила Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по направлению «Социокультурное проектирование». На сегодня у Нюргуяны Алексеевны насчитывается более 100 картин, ее картины имеют свой, неповторимый стиль и Нюргуяна успешно работает в жанре портретного рисунка. Спасибо, что вы с нами!





