Юрий Куприянов: «Бүгүн – былыр» заменит «Бэтмена»!

18 апреля в кинозале «Авиатор» Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, состоялся закрытый спецпоказ комедийного фильма Александра Лукина («Государственные дети», «Белый ангел тундры») «Бүгүн – былыр» («Сегодня – прошлое»). Фильм рассказывает о молодом мечтательном парне, очень жаждущем стать звездой рэпа Васе (в исполнении популярного вайнера Ярослава Лебедева – @kubalyyrap), который фантастическим образом попадает в прошлое... Хотя и понятно, что ребята из съемочной группы вдохновлялись такими кинолентами как «Черный рыцарь» с Мартиной Лоуренсом, «Рыцарь Камелота» с Вупи Голдберг, «Холоп» с Милош Биковичем и многими другими, идея в любом случае не нова, но в любом случае наш вариант имеет свой исконный национальный колорит. Остальные роли исполнили – Олег Беляев, Саина Иванова, Иван Попов, Домна Уйгурова, Георгий Бессонов, Ростислав Лебедев, Ирина Никифорова, Умсуура и другие. Автор сценария – Сандал Баишев, продюсеры - Гаврил Адамов, Сандал Баишев, режиссер – постановщик – Александр Лукин, оператор – постановщик – Юрий Бережнов, художник - Пётр Соловьев-Саргын, художник по костюмам - Альбина Аркадьева, грим Ньургуяны Филипповой. На показе в качестве гостей присутствовали известные деятели культуры и политики – министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, артисты Сахатеатра Анатолий и Изабелла Николаевы, помощник Главы республики Афанасий Ноев, народная артистка России Айталина Адамова, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Саргылана Адамова, режиссер Константин Тимофеев, генеральный директор «Сахафильма» Сардана Саввина, члены общества «Алагар» под руководством Татьяны Гоголевой и другие. Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов: «Тут собралась действительно большая семья якутского кино! Надо отметить, что «Бүгүн – былыр» станет «киноребенком столетия», так как это первый фильм, выходящий в прокат в год празднования столетия республики. Искренне болею за него, уверен, что в условиях санкций со стороны Голливуда, он станет заменой «Бэтмену»!» После своей речи, Юрий Степанович вручил почетный знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия) исполнителю главной роли, специалисту по жанрам творчества Районного дома народного творчества «Айылгы» Чурапчинского улуса Ярославу Лебедеву. Продюсер фильма Гаврил Адамов дал комментарий для «Sakhalife»: - Съемки проходили летом целый месяц в прошлом году. Для этого наша съемочная команда выехала в село Мырыла Чурапчинского района, там очень живописные места. При просмотре картины вы сами убедитесь красоте нашего края и первозданной природе, особенно сильнее это передается на большом экране, хотел бы сказать, что натурные кадры действительно захватывают дух.

Как такового кастинга не было, так как автор идеи и создатель картины Сандал Баишев уже знал, кого утвердить на действующие роли при процессе написания сценария.

Что касается дальнейшего проката, сейчас мы готовимся к прокату по республике, потом планируем показать картину в центральных городах России, а также в Бурятии. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на премьеру «БYГYН-БЫЛЫР» уже с 21 апреля!