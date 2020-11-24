Юрий Коркин: Охать и ахать можно в любом здании мэрии

«Не место украшает человека, а человек – место» — вспомнил Юрий Семенович Коркин поговорку по поводу известного заявления главы столицы республики. Еще он считает, что есть много путей пополнения бюджета и сокращения расходов, помимо продажи здания.

— Юрий Семенович, в каком году построили здание мэрии Якутска?

-Наша команда осваивала этот дом. С 1976 по 1988 год я работал в этом здании – был заместителем председателя, председателем горисполкома Якутска. Дом строили специально для городской власти. Проектировал «Якутгражданпроект» — солидная фирма. Строило Управление «Якуттяжстроя» — тоже серьезная фирма в то время. Архитектор Дмитрий Саввинов получил за него премию имени Платона Ойунского. Приятное глазу строение, которое вошло в историю города.

Ввели здание в 1976 году. На 5 этаже размещался горком партии, на остальных – горисполком. Здесь же размещались служба главного архитектора и УКС (теперь его функции выполняет «Главстрой», находящийся в другом месте). По другим адресам были жилотдел (все жилье распределялось через горисполком), Управление коммунального хозяйства (примерно то, что сейчас Служба эксплуатации городского хозяйства), Городское жилищное управление, которое занималось эксплуатацией жилья. Причем функции здравоохранения, строительства жилья были тогда у горисполкома.

Естественно, здание было очень посещаемым, для многих горожан стало родным, потому что это был главный штаб по управлению городским хозяйством. В нем был хозяин города, который со своей командой нес полную ответственность за дела города.

Впервые там открылась круглосуточная городская диспетчерская служба, и руководители всегда были в курсе всех дел.

Здание олицетворяло собой власть, как это было в других населенных пунктах России. Горожане считают его таковым.

Сейчас руководитель города сказала, что много денег уходит на содержание здания. Но ведь это повседневная работа руководителя: считать расходы, если надо, минимизировать их. Это с любой недвижимостью так. Я ведь вижу, сидят два охранника внизу, а ведь раньше был один. Столовая сколько расходов приносит? Надо постоянно за такими вещами следить, а охать-ахать можно в любом здании.

Сыр-бор, видимо, из-за нехватки денег в бюджете. Но в городе никогда денег не хватало, городской бюджет всегда был с дефицитом. И каждый руководитель искал пути, которых много, но никогда не доходило до продажи здания.

Думаю, сами авторы идеи продажи полностью не верят в то, что это может произойти. Чем они руководствуются, я не знаю. Может, тем, что надо что-то новое придумать. Это на их совести.

Я вижу, что есть варианты оптимизации расходов. Некоторые вещи на поверхности: подразделения дублируют друг друга, не совсем удачные структуры. Мэрия в первую очередь должна заботиться о населении. Если провести анализ, может возникнуть смысл освободить одно из зданий — в бывшей гостинице «Якутск» или по улице Гоголя. В любом случае, надо руководству города собраться, обсудить, а уже потом доводить до населения. Считаю, мэрия должна оставаться в здании на проспекте Ленина, 15, и население будет «за». У меня все крутится поговорка: не место украшает человека, а человек место. Важно, чтобы в здании работали хорошие специалисты и патриоты города.

Насчет 17 квартала. По генплану там определенная этажность ввиду близости аэропорта. Отсутствуют инженерные сети. В 2019 году я говорил первому заместителю Евгению Григорьеву: здесь надо принимать нестандартные решения, нужны компромиссы, чтобы было выгодно строителям и городу. Надо не перетаскивать туда мэрию, а принимать градостроительное решение.