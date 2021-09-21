Юрий Григорьев, отторженный якутской СР, избран в Госдуму от другого региона

Депутат Ил Тумэна, руководитель парламентской фракции партии «Справедливая Россия – за правду» Юрий ГРИГОРЬЕВ считается одним из спонсоров регионального отделения партии, возглавляемой Федотом ТУМУСОВЫМ. Логично было предположить, что Юрий Иннокентьевич займет в региональном партийном списке СРЗП второе место после Федота Семеновича. И в случае, если Тумусов победит в одномандатном округе, сможет пройти в Госдуму по партсписку, если показатели партии, разумеется, позволят. Так казалось на подступах к выборам.

Однако Москва смешала все планы. Московскую телеведущую Марину КИМ пустили вторым номером СРЗП. Третий номер априори считается непроходным. Пришлось Юрию Григорьеву пытать счастья, вернее мандат в чужом регионе, что предполагает значительное увеличение сметы, ведь узнаваемость нулевая.

И лично для него все сложилось как нельзя лучше. Юрий Григорьев выиграл выборы по одномандатному округу от Забайкальского края. На втором месте оказалась ставленник «Единой России» Екатерина ФИСУН, на третьем – коммунист Дмитрий НОСОВ.

Тогда как региональный лидер партии в Якутии Федот Тумусов вынужден проводить политические консультации, чтоб пройти в Думу. Ведь на этих выборах справороссы в Якутии сильно сдали свои позиции.

Как сообщал SakhaLife, в Госдуму прошла экс-мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, второй номер федерального списка «Новых людей».

По одномандатному округу №24 в Якутии выиграл коммунист Петр АММОСОВ.

Другие персоналии активно ведут политические консультации со своими партиями.

Предполагается, что от Якутии будут еще депутаты Госдумы плюс к названным трем.