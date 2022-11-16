Юрий Бородавко: В Якутии великолепные снежные условия

Российские лыжники завершили предсезонные тренировки в Якутии и ХМАО. Спортсмены отправились в Хакасию, в поселок Вершина Тёи, где примут участие в первых двух этапах Кубка России по лыжным гонкам.

15 ноября в Ханты-Мансийске завершились финальные тренировочные сборы российских лыжников под руководством тренеров Юрия Бородавко, Егора Сорина и Андрея Нутрихина. До этого, в октябре, спортсмены тренировались в якутском городе Алдан. Теперь же все группы соберутся в хакасском посёлке Вершина Тёи, где с 19 ноября стартуют первые этапы Кубка России по лыжным гонкам.

— В Якутии – великолепные снежные условия, хорошо подготовленная трасса, замечательный приём, – рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко. По его словам, лыжники выполнили весь объем тренировок, который был запланирован.

В Ханты-Мансийске в первые дни было недостаточно снега, но организаторы пошли навстречу спортсменам и продлили сборы на неделю. По словам Бородавко, там тоже были созданы все необходимые условия для спортсменов: качественная трасса, питание, тренажерные залы.

В сезоне 2022-2023 года главными стартами для лыжной сборной станут альтернативные чемпионату мира “Чемпионские вершины”, которые пройдут в конце февраля в Малиновке (Архангельская область), а также Чемпионат России, который стартует в марте в Тюмени.

— Нас не допустили до этапов Кубка мира и мы будем соревноваться только в России, но спортсмены готовятся и понимают, что будет серьезная конкуренция даже внутри команды. Никаких панических заявлений и действий нет: у нас серьезный инвентарь, и мы будем принимать участие во всех возможных стартах, – прокомментировал Юрий Бородавко.