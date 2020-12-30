Юным булунчанам преподнесли новогодний сюрприз

В преддверии новогодних праздников Владимир Милославский, заместитель главы Булунского района, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе, заместитель председателя районного Совета депутатов (партия «Единая Россия»), и Ольга Горохова, начальник Управления культуры и духовного развития Булунского района, приняли участие в акции «Елка добра».

Новогодние подарки были вручены маленьким пациентам Центральной районной больницы и многодетным семьям. Родители получили подарочные сертификаты, а дети – универсальные подарки, с которыми можно играть всем вместе.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников все находятся в ожидании чуда. Новогоднее праздничное настроение приходит от того, что им можно поделиться с близкими. Это действительно важно, и это может делать каждый», – отметил Владимир Милославский.