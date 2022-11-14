14.11.2022
14:27
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Спорт

Юный якутянин вошел в топ крупного соревнования

Юный якутянин стал призером Всероссийского турнира сильнейших «ТОП-24».

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В г.Оренбург в Центре настольного тенниса с 8 по 12 ноября прошли Всероссийские соревнования «Турнир сильнейших спортсменов России «ТОП-24» среди теннисистов до 12 и до 13 лет.

В составе команды спортивной школы «Факел-Газпром» отличился юный воспитанник якутской школы настольного тенниса Ньургун Наумов. В своей возрастной категории он занял второе место из 24 лучших теннисистов страны, сообщает «Спорт Якутии».    

Мальчики до 12 лет:

  • Матвей Мананков (Санкт-Петербург)
  • Ньургун Наумов (Оренбургская область)
  • Захар Житнюк (Оренбургская область).

Ньургун Наумов родом из Амгинского улуса. Три года назад юноша с подачи дедушки Алексея Гоголева вместе с сестрами переехали в Оренбург, в один из ведущих теннисных школ страны «Факел-Газпром».

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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