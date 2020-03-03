Юный якутянин «подарил» аферисту 7 300 рублей

В дежурную часть отдела полиции №2 обратился учащийся одного из образовательных учреждений Якутска с заявлением о том, что неизвестный обманным путем похитил 7 300 рублей.

Несовершеннолетний пояснил, что в социальной сети «Вконтакте» он написал объявление о покупке фирменной толстовки. Через некоторое время ему написал один из пользователей и сообщил, что указанный товар у него в наличии и предложил купить его. В ходе переписки покупатель решил приобрести данную толстовку и с помощью платформы социальной коммерции VK Pay оплатил половину стоимости товара 2 250 рублей. Когда продавец сообщил, что находится на почте и отправил фотографию посылки, покупатель оплатил заказ и перевел аналогичным способом 2 550 рублей. Затем под предлогом оплаты налога на почте злоумышленник попросил отправить еще 2 500 рублей. При этом для достоверности он отправил фотографию якобы своего паспорта и пообещал отправить трек-номер для отслеживания точного местоположения посылки. После того, как потерпевший перевел необходимую сумму, аферист перестал выходить на связь.

Уважаемые пользователи социальных сетей, будьте осторожны при покупке товаров в сети интернет, не стоит отправлять свои деньги неизвестным продавцам. Аферисты создают странички в социальных сетях, где предлагают различный товар на продажу, копируя товар на сайтах и страницах реальных продавцов. Важно быть внимательными также при выборе сайтов, осуществляйте оплату выбранного вами товара только в проверенных интернет-магазинах.