21.11.2022
17:25
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Спорт
Юный якутянин — обладатель Кубка Москвы🏓
🏆Изот Кривошапкин — обладатель Кубка Москвы🏓👏🏼👏🏼👏🏼
Юный якутянин выиграл турнир по настольному теннису в столице России, сообщает «Спорт Якутии».
13-летний Изот Кривошапкин родом из села Хатылы Чурапчинского улуса. В этом году теннисист поступил в Училище олимпийского резерва N1 города Москвы.
И вот, первый серьезный успех воспитанника якутской школы в Первопрестольной🥇
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
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