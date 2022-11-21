Юный якутянин — обладатель Кубка Москвы🏓

🏆Изот Кривошапкин — обладатель Кубка Москвы🏓👏🏼👏🏼👏🏼 Юный якутянин выиграл турнир по настольному теннису в столице России, сообщает «Спорт Якутии». 13-летний Изот Кривошапкин родом из села Хатылы Чурапчинского улуса. В этом году теннисист поступил в Училище олимпийского резерва N1 города Москвы. И вот, первый серьезный успех воспитанника якутской школы в Первопрестольной🥇

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

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