21.11.2022
17:25
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Спорт

Юный якутянин — обладатель Кубка Москвы🏓

🏆Изот Кривошапкин — обладатель Кубка Москвы🏓👏🏼👏🏼👏🏼

Юный якутянин выиграл турнир по настольному теннису в столице России, сообщает «Спорт Якутии».

13-летний Изот Кривошапкин родом из села Хатылы Чурапчинского улуса. В этом году теннисист поступил в Училище олимпийского резерва N1 города Москвы.

И вот, первый серьезный успех воспитанника якутской школы в Первопрестольной🥇

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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