Юный вымогатель из Нерюнгри

18-летний житель Нерюнгринского района подозревается в вымогательстве

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 18-летний житель г.Нерюнгри, подозреваемый в вымогательстве.

Установлено, что в день происшествия подозреваемый и 21-летний потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошёл словесный конфликт, в результате которого 18-летний молодой человек под угрозой применения насилия требовал у потерпевшего денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.