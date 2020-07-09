09.07.2020
12:08
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Происшествия

Юный воришка спрятал угнанный велосипед

В дежурную часть полиции ОМВД России по Намскому району Якутии обратилась жительница села и сообщила о краже со двора дома велосипеда стоимостью 19 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 16-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что подозреваемый ночью увидел оставленный без присмотра велосипед у ограды одного из частных домов. Транспортное средство не было прикреплено тросом, что облегчило совершить кражу. Похищенный велосипед подросток спрятал у заброшенных домов.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Не оставляйте велосипед без присмотра даже в дневное время, а на ночь лучше заносить домой. Для опознания принадлежащего вам имущества обязательно храните паспорт и иную документацию, позволяющую доказать факт его покупки для последующей идентификации похищенного велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, необходимо сфотографировать серийный номер рамы (как правило, выбит снизу на кареточном узле рамы) и самого велосипеда, запомните его характерные приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Все это поможет в поиске и идентификации.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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