Юный воришка спрятал угнанный велосипед

В дежурную часть полиции ОМВД России по Намскому району Якутии обратилась жительница села и сообщила о краже со двора дома велосипеда стоимостью 19 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 16-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что подозреваемый ночью увидел оставленный без присмотра велосипед у ограды одного из частных домов. Транспортное средство не было прикреплено тросом, что облегчило совершить кражу. Похищенный велосипед подросток спрятал у заброшенных домов.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.