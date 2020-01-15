Юный стрелок из Якутии стал чемпионом Азии
Для Федерации спортинга Якутии новый год начался с хороших новостей. Стрелки из Якутии Рамир и Артур Николаевы вернулись с Таиланда, где 8-9 января состоялся Чемпионат Азии по большому спортингу, 11-12 января – по компакт-спортингу.
Рамир Николаев среди юниоров одержал победу сразу в двух видах чемпионата. Отметим, что 14-летний стрелок из Якутии выполнил норматив мастера спорта России: по большому спортингу при нормативе 174 он выполнил — 184, по компакт-спортингу 185 из 184.
Артур Николаев на Чемпионате Азии принял участие в составе сборной России. Сборная России по большому спортингу заняла 3 место, по компакт-спортингу – 2 место.
«Мы рады новым победам наших спортсменов. Впервые в истории спортинга 14-летний стрелок выполнил норму мастера спорта России. На Чемпионате Азии принимают участие сильнейшие стрелки со всего мира, в том числе среди юниоров приняли участие 109 спортсменов.
Наш юный спортсмен Рамир Николаев вошел в десятку лучших стрелков мира. Впереди у отца с сыном – много перспективных планов. Пожелаем им удачу!», — сказал президент Федерации спортинга республики Иван Макаров.
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