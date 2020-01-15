Юный стрелок из Якутии стал чемпионом Азии

Для Федерации спортинга Якутии новый год начался с хороших новостей. Стрелки из Якутии Рамир и Артур Николаевы вернулись с Таиланда, где 8-9 января состоялся Чемпионат Азии по большому спортингу, 11-12 января – по компакт-спортингу.

Рамир Николаев среди юниоров одержал победу сразу в двух видах чемпионата. Отметим, что 14-летний стрелок из Якутии выполнил норматив мастера спорта России: по большому спортингу при нормативе 174 он выполнил — 184, по компакт-спортингу 185 из 184.

Артур Николаев на Чемпионате Азии принял участие в составе сборной России. Сборная России по большому спортингу заняла 3 место, по компакт-спортингу – 2 место.