Юный пианист Высшей школы музыки участвует в международном конкурсе

Воспитанник Высшей школы музыки им. В.А. Босикова Павел Куприянов, обучающийся в классе доцента, лауреата международного конкурса, отличника профессионального образования РС(Я) Галины Поповой, стал участником международного конкурса BUCA International music, science, energy, engineering fair. Конкурс проходит в турецком городе Измир.

18 декабря с 15:00 ч до 15:15 по турецкому времени (время совпадает с московским) Павел исполнит свою программу перед жюри в онлайн режиме.

Напомним, что в этом году Павел Куприянов стал лауреатом второй степени в международном конкурсе «Музыкальный Владивосток-2020», так же был награжден стипендией первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.