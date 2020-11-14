Юный пианист получил стипендию имени Михаила Николаева

Ученик шестого класса Высшей школы музыки, пианист Павел Куприянов награжден именной стипендией первого президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева, сообщает пресс-центр Минкультуры Якутии со ссылкой на учебно-методический отдел ВШМ РС(Я).

Павел заслужил стипендию Михаила Ефимовича за трудолюбие и целеустремленность. Несмотря на юный возраст, он уже лауреат I премии XII Всероссийского конкурса музыкантов и художников им. А. А. Кенеля, лауреат 1 премии I Международного открытого конкурса молодых музыкантов «Розовая чайка», а также лауреат I премии Республиканского конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии».

В Высшую школу музыки Павел поступил в 2015 году из Среднеколымского улуса. Сегодня будущий музыкант говорит: «Я успешно прошел испытания и был зачислен в класс Галины Юрьевны Поповой. Учеба в Высшей школе музыки дает мне хорошее образование и новые открытия в мире музыки. К нам приезжают известные музыканты и проводят мастер-классы. Недавно мы подали заявку на международный конкурс молодых исполнителей «Музыкальный Владивосток». Так же в планах Международный конкурс молодых пианистов имени Марка Жиркова. После школы я планирую продолжить учебу в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и стать профессиональным музыкантом-исполнителем».

Поздравляем Павла, его родителей Людмилу Николаевну, Александра Михайловича, педагога Галину Юрьевну с почетным званием Стипендиата первого президента М. Е. Николаева и желаем дальнейших творческих успехов!