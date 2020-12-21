Юный музыкант покорил жюри конкурса «Новые имена Якутии»

Учебный процесс для воспитанников детских школ искусств — это не только текущая череда уроков, зачетов, экзаменов. Он немыслим без конкурсных выступлений, дающих стимул для дальнейшего творческого развития одаренных детей. Конкурсы требуют длительной, порой изнуряющей профессиональной подготовки, но победа, яркий всплеск эмоций окрыляет лауреатов и побуждает их к дальнейшему совершенствованию.

Ежегодно обучающиеся Нижнекуранахской детской школы искусств принимают участие в конкурсах различных уровней, дающих им возможность проявить свои способности и возможности. Множество побед в различных номинациях одержано юными музыкантами, но звание лауреатов заслуживают самые талантливые, целеустремленные и трудолюбивые.

Первым серьезным музыкальным испытанием для ребят в этом учебном году стал юбилейный XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии — 2020», который проходил с 11 по 18 декабря в 8 номинациях. Впервые конкурс «Новые имена Якутии» проводился в онлайн-формате, что нисколько не умалило его значимости.

Участники номинации «Народные инструменты» (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара) представили видео конкурсных программ компетентному жюри. В его составе в этом году в качестве председателя был Виталий ГУНИН – профессор кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов; Инна ГУНИНА – профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных; Владимир БОЯРСКИЙ – преподаватель кафедры музыкального искусства АГИКИ, отличник культуры РС (Я); Максим ШУМИЛОВ – преподавательАГИКИ и Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова, отличник культуры РС (Я); Сергей ДОНСКОЙ – преподаватель АГИКИ и ЯМК (У) им. М. Н. Жиркова; Михаил ПОГОДАЕВ – преподаватель отделения народных инструментов ДШИ № 2 ГО «Город Якутск».

По итогам работы жюри были объявлены имена победителей в разных номинациях и возрастных группах.

Лауреатом I степени в номинации «Народные инструменты» стал Максим ВОЛКОВ (аккордеон). Председатель жюри В. Н. Гунин отметил его шикарное меховедение, интонирование, высокий профессионализм. Виталий Николаевич сказал, что на конкурсе, носящем название «Новые имена Якутии», открытием для него стало имя Максима Волкова. Все члены жюри были покорены талантом юного музыканта.

Лауреатом II степени в номинации «Народные инструменты» стал Дмитрий ЯРОПОЛОВ (гитара) — неоднократный лауреат различных конкурсов.

Эти талантливые исполнители были подготовлены Диной Наильевной ЛУНЕВОЙ — заслуженным работником культуры и отличником культуры РС (Я), преподавателем по классу аккордеона и гитары. Ежегодно ее ученики показывают прекрасные результаты на самых сложных и престижных конкурсах.

Поздравляем Дину Наильевну и ее воспитанников с замечательным результатом и желаем много ярких красок в жизни, много праздников и много новых побед!