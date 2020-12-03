03.12.2020
16:15
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Культура

Юный художник из Якутска примет участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче

В Якутии подведены итоги регионального этапа конкурса рисунков, проходящего в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Школьники в разных техниках изобразительного искусства ответили на вопрос, как современная энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека? 

В экспертное жюри конкурса вошли представители министерства ЖКХ и энергетики Якутии, Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности, ПАО «Якутскэнерго», Детской школы изобразительных искусств им. Л. А. Ким, а также Республиканского Центра «Юные якутяне». Работы участников оценивались по нескольким критериям: соответствие теме, содержание рисунка, качество исполнения, а также цветовое решение. 

Победителем стал первоклассник Национальной гимназии «Айыы кыьата» Эльдар Олесов. Его работа «Мой Север — сегодня» рассказывает об энергии ветра на службе у человека.

Эльдар — старший ребенок в семье. Его мама Лидия Юрьевна – энергетик, трудится электрослесарем по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений на Якутской ГРЭС.  «Победа в конкурсе стала неожиданной, но приятной. Сын у нас очень творческий, дома может подолгу сидеть и рисовать, — рассказывает она. — Любовь к изобразительному искусству у Эльдара проявляется с малых лет. Думаю, что это у него от прадеда – художника Решетникова Николая Васильевича. А мы, в свою очередь, всегда помогаем нашим детям и поддерживаем их во всех начинаниях». 

Олесовы — семья с активной жизненной позицией, всегда в числе первых участвуют в различных конкурсах и смотрах. И в этот раз, узнав о том, что молодежный совет Якутской ГРЭС собирает заявки для участия в фестивале, сразу решили принять участие.  Предложили сыну, он согласился и начал придумывать идею, и буквально, за день воплотил ее в жизнь.  «В своем рисунке я изобразил то, что даже на далеком Севере, рыбаки всегда могут быть на связи», — рассказывает юный художник. 

Творческая работа «Мой Север – сегодня» направлена для участия во Всероссийском этапе конкурса рисунков фестиваля #ВместеЯрче, итоги которого будут известны уже через несколько дней. 

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при поддержке минэнерго России, минпросвещения России, министерства науки и высшего образования России, минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016 года.

Особое внимание уделяется популяризации культуры конкретных дел дома или на работе, в вузе, школе в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина; на личный вклад каждого.

Фото: Пресс-служба ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»
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