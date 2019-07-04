Юным футболистам подарили мячи

Народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Наталья РУМЯНЦЕВА в рамках встречи с избирателями в Намском улусе встретилась с руководителями и юными спортсменами мини-футбольного клуба. В разгар школьных каникул футболисты получили от члена фракции «Единая Россия» в Ил Тумэн в подарок такие нужные кожаные мячи.

Народный депутат Наталья Румянцева провела прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА в РС (Я).

Руководитель спортивной общественной организации «Мини-футбольный клуб ГИОС» Владислав ПОПОВ просил оказать помощь в приобретении спортивного инвентаря. Его просьба была удовлетворена: в рамках выезда в Намский улус и встречи с избирателями Наталья Леонидовна вручила юным футболистам мячи для игры в мини-футбол. В клубе занимается более 20 школьников, участвуют в республиканских соревнованиях. Зимой занятия проводятся в закрытом спортивном зале Намской средней школы №1, в летнее время – на стадионе села Намцы.

Председатель Якутского общественного движения людей с ограниченными возможностями здоровья «Импульс» Мария ГОРОХОВА рассказала о многочисленных достижениях своих подопечных и просила оказать содействие в оплате проезда для участия детей-инвалидов в Открытом фестивале культуры и спорта «Пара-Арт» в Сочи.

С личными заявлениями обратились граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К примеру, с оказанием содействия в трудоустройстве, постановке на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жильем, материальной помощи и др.

В день личного приема все заявления от граждан приняты в работу. Все обратившиеся получили устную консультацию, вопросы взяты под депутатский контроль.