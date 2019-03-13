Юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии»

12 марта 2019 года состоялось торжественное открытие смены «Экофест» в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», где собрались юные экологи из разных районов республики, участники III Республиканского слета «Зеленые пионеры на защите природы».

С приветственными словами к участникам смены обратились Сахамин Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Петр Николаев, директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Саха (Якутия), член общественного экологического совета Минэкологии Якутии и Людмила Коколова, доктор ветеринарных наук, куратор агрошкол Малой сельскохозяйственной академии при Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

Они отметили, что в этом году слет «Зеленых пионеров» успешно проводится на базе Центра «Сосновый бор» уже третий раз.

«Отрадно, что с каждым месяцем ряды зеленых пионеров пополняются новыми соратниками, которые принимают самое активное участие в экологических мероприятиях по озеленению и субботниках, исследовательских работах. По итогам этой смены пройдет олимпиада в Малой сельскохозяйственной академии, а зеленые пионеры посетят занятия в школе юных исследователей, встретятся с интересными людьми, а лучшие экологические проекты будут награждены ценными призами». Выступающие выразили надежду, что за время смены ребята получат много знаний и продолжат свои проектные работы в своих школах. «Желаем «Зеленым пионерам» зеленой дороги к знаниям!» — резюмировали они.

В заключение своего выступления министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев вручил подарочный фотоальбом «Величие и красота рек Якутии» Иннокентия Андросова директору Центра «Сосновый бор» за активное участие по экологическому образованию школьников республики.

В продолжение торжественного открытия смены ребята и вожатые отряда «Душа Севера» организовали красочные выступления, спели песни, сыграли на хомусе, а дети из Тулагинской школы коллективно исполнили гимн юных экологов.

Затем состоялась миссия по принятию юных экологов в ряды «Зеленых пионеров Якутии» Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». Им были торжественно повязаны галстуки организаторами смены.