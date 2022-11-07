Юных якутян поздравили с получением паспорта

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Крепкая Семья» Алена АТЛАСОВА приняла участие в торжественной церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации лучшим учащимся города Якутска.

Праздничная церемония состоялась накануне Дня народного единства в Окружной администрации.

Парламентарий отметила знаменательность даты, которая в этом году совпала с Годом матери в РС (Я) и празднованием 100-летия Якутской АССР. Она подчеркнула, что новые граждане, получившие сегодня паспорт, живут в большой многонациональной стране.

Алена Атласова подчеркнула, что в новой Конституции РФ и Конституции РС (Я) дети провозглашены приоритетом государственной политики.

«В нашей республике ведется системная работа по поддержке института семьи и материнства, о чем говорит и 2022-й год, объявленный в Якутии Годом матери. Парламент Якутии при взаимодействии с Правительством республики, при поддержке Главы региона, ведет активную законодательную деятельность. Прежде всего, это касается поддержки института многодетных семей. В республике принят и работает закон «О статусе многодетных семей», расширено применение республиканского материнского капитала, второй год проводится его индексация. Многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога, а также семьи с 5 и более детьми от уплаты имущественного налога. На прошлой парламентской сессии принят закон, вносящий изменения в Закон РС (Я) «О правах ребенка», который учитывает основные изменения последних лет и предлагает некоммерческим организациям принимать участие в осуществлении гарантий прав ребенка.

Получение паспорта — важное событие в жизни каждого юного гражданина, это большое событие и для его семьи. Ребенок растет, у него появляются права, свои обязанности. В День народного единства хочу пожелать ребятам успехов в учебе, быть лидером и примером для своих сверстников, расти достойными гражданами нашей огромной многонациональной страны», — пожелала Алена Атласова.

Вместе с народным депутатом республики ребят с важным днем в жизни поздравили заместитель главы городского округа «город Якутск» Наталья Степанова, председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Сардана Алексеева.

Участники церемонии подчеркнули, что вручение паспорта — это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт — главный юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны.