Юных писателей приглашают принять участие в конкурсе

Колокольчик приглашает принять участие в конкурсе «Окружающий нас мир – это сказка». В этом году конкурс посвящён экологической проблеме загрязнения воды.

Участникам предлагается придумать сказку с фантастическими персонажами-защитниками воды.

Условия участия:

– На конкурс принимаются работы в электронном виде, объёмом не более 5000 знаков.

– Каждый участник должен иметь подписку на журналы «Чуораанчык», «Колокольчик+» на I полугодие 2020 года.

– К работе обязательно должна быть прикреплена заявка от участника, с указанием: ФИО участника, дата рождения, домашний адрес, ФИО родителя или куратора, контактные телефоны, электронная почта.

Самые интересные сказки будут награждены ценными призами, а участники сертификатами.

Заполненная заявка, копия подписки и творческая работа высылается на электронную почту: konkursskazka@mail.ru или по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, каб. 101, 126-127 с пометкой «Окружающий нас мир – это сказка», тел. 34-29-82, 8(924)661-73-25 (WhatsApp)

Положение конкурса на сайте.

Работы принимаются до 10 мая 2020 года.