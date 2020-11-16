Юных исследователей ждут на научной конференции «Северное сияние»
До 25 ноября 2020 г. осуществляется прием заявок и работ для участия в IV республиканской научно-практической конференции «Северное сияние», посвященной Году памяти и славы.
Конференция будет проводиться с 27 по 30 ноября 2020 г. в заочной форме с использованием дистанционных технологий.
Основной целью конференции является научное осмысление вклада народов Якутии в Великую Победу, привлечение молодёжи к научной деятельности в области отечественной истории, этнолингвистики, изучению языков, литературы и аутентичной культуры коренных малочисленных народов Севера, обсуждение и поиск решений актуальных проблем сохранения и развития родных языков и культур в современных условиях глобализации.
К участию в республиканской научно-практической конференции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций с 5 по 11 классы.
Конференция ведется по следующим секциям:
- «Вклад народов Якутии в Великую Победу»,
- «Языки и литература коренных малочисленных народов Севера и Арктики»,
- «Фольклор коренных малочисленных народов Севера и Арктики»,
- «Арктическое регионоведение».
Просим направить заявку и работы в формате Microsoft Word.doc и презентации в формате Microsoft PowerPoint.ppt. на электронный адрес 290272@mail.ru. Телефон для справок 89142714323.
Призеры будут награждены дипломами и получат сертификаты для участия в профильной смене «Дети Арктики» 2021 года Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».
Лауреат первой степени номинируется на стипендию главы Республики Саха (Якутия).
Организаторами конференции выступают министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и Малая академия наук Республики Саха (Якутия).
С положением конференции вы можете ознакомиться на сайте Центра «Сосновый бор»: https://sosnovybor-ykt.ru/polozhenie-ivrespublikanskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-severnoe-siyanie/
+7 (999) 174-67-82