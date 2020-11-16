Юных исследователей ждут на научной конференции «Северное сияние»

До 25 ноября 2020 г. осуществляется прием заявок и работ для участия в IV республиканской научно-практической конференции «Северное сияние», посвященной Году памяти и славы.

Конференция будет проводиться с 27 по 30 ноября 2020 г. в заочной форме с использованием дистанционных технологий.

Основной целью конференции является научное осмысление вклада народов Якутии в Великую Победу, привлечение молодёжи к научной деятельности в области отечественной истории, этнолингвистики, изучению языков, литературы и аутентичной культуры коренных малочисленных народов Севера, обсуждение и поиск решений актуальных проблем сохранения и развития родных языков и культур в современных условиях глобализации.

К участию в республиканской научно-практической конференции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций с 5 по 11 классы.

Конференция ведется по следующим секциям:

«Вклад народов Якутии в Великую Победу»,

«Языки и литература коренных малочисленных народов Севера и Арктики»,

«Фольклор коренных малочисленных народов Севера и Арктики»,

«Арктическое регионоведение».

Просим направить заявку и работы в формате Microsoft Word.doc и презентации в формате Microsoft PowerPoint.ppt. на электронный адрес 290272@mail.ru. Телефон для справок 89142714323.

Призеры будут награждены дипломами и получат сертификаты для участия в профильной смене «Дети Арктики» 2021 года Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Лауреат первой степени номинируется на стипендию главы Республики Саха (Якутия).

Организаторами конференции выступают министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и Малая академия наук Республики Саха (Якутия).

С положением конференции вы можете ознакомиться на сайте Центра «Сосновый бор»: https://sosnovybor-ykt.ru/polozhenie-ivrespublikanskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-severnoe-siyanie/