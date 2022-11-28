Юные ЖДЯжки подарили мамам незабываемый концерт

Теплым и незабываемым получился праздничный концерт юных ЖДЯжек, который состоялся в преддверии Дня матери в Центре культуры Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в Алдане.

На празднике присутствовали самые дорогие гости – мамы, без которых жизнь детей не была бы такой радостной и счастливой.

День матери – это замечательный повод для того, чтобы еще раз признаться в любви самому главному человеку в жизни каждого человека — маме, выразить признательность родному и близкому человеку за ее заботу, любовь, понимание и тепло.

От имени руководства Акционерной компании «Железные дороги Якутии» всех мам поздравил заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир МИРОШНИК. Особые слова благодарности и пожеланий он адресовал многодетным мамам нашего коллектива – маме пятерых детей Татьяне МЕСТНИКОВОЙ, мамам, имеющих четверо детей, Римме КОРЯКИНОЙ, Лиане КРАВЦОВОЙ, Светлане МАГДИЧ и Яне ОКОНЕШНИКОВОЙ за их материнский подвиг, за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций.

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После торжественной части ведущая праздника Ляйсан ЯКУПОВА пригласила на сцену «Юных ЖДЯжек». Они показали гостям миниатюру, в которой весело рассказали, как стать железнодорожником. Дети порадовали присутствующих трогательными проникновенными стихами о любимой мамочке, вокальными и танцевальными номерами.

На протяжении всего праздничного мероприятия в зале необыкновенно теплая атмосфера, зрители получили заряд положительных эмоций и хорошее настроение, а «Юные ЖДЯжки» — были отблагодарены громкими аплодисментами.

От руководства АО «АК «ЖДЯ» и профсоюзного комитета юные артисты получили подарочные сертификаты на аттракционы и кинотеатр в Чудо-парк.