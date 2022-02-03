Юные якутяне закаляются с детства

«Сегодня нам с Маюней и белая лебедь весны в небе крылом махнула, и солнце улыбалось», — пишет под этой фотографией пользователь @i.drozd59 в своем аккаунте в Инстаграм.

В аккаунте якутской поэтессы Ирэн Дрозд много подобных фотографий. Она умеет тонко подмечать красоту природы не только в стихотворных строках, но и в глазок фотокамеры – у нее получаются необычайно живые, удивительные стоп-кадры природы, городские пейзажи, умилительные животные. Своими фотозарисовками, как и стихами, Ирэн щедро делится со своими подписчиками.



В полушубок сегодня из снежных мехов

Ночь закутала город моих сказочных снов.

Как баюкает ласково дитятко мать,

Так Туймаада любимая — согревает опять!



И туманом рассеянным из серебряных нитей —

Оплетает любовно домик дальний и ближний.

Укрывает, как шалью, на вид невесомой,

Из тумановых нитей под утро сплетённой.



В мягкой дрёме приутренней, в белёсом манто,

С материнской улыбкой мне снится лицо…

Вновь Туймаадушки милой, задорной такой,

Яркой, утренней, дивной, совсем молодой!

Ей туман-ожерелье, что жемчуга:



Украшают любимую — лучше нельзя!

Зимний, белый наряд её так освежает;

Тонкий, девичий стан нежно он обвивает!..

Безупречно стройна, несомненно, прекрасна!



Свет сияющих глаз,как алмаз, чистый, ясный.

И в серебряном платье, словно на бал,

Образ девы-долины зачаровал!



…Даже лютой зимой она блещет в красе,

И румяными щёчками улыбается мне!