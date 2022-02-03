Юные якутяне закаляются с детства
«Сегодня нам с Маюней и белая лебедь весны в небе крылом махнула, и солнце улыбалось», — пишет под этой фотографией пользователь @i.drozd59 в своем аккаунте в Инстаграм.
В аккаунте якутской поэтессы Ирэн Дрозд много подобных фотографий. Она умеет тонко подмечать красоту природы не только в стихотворных строках, но и в глазок фотокамеры – у нее получаются необычайно живые, удивительные стоп-кадры природы, городские пейзажи, умилительные животные. Своими фотозарисовками, как и стихами, Ирэн щедро делится со своими подписчиками.
В полушубок сегодня из снежных мехов
Ночь закутала город моих сказочных снов.
Как баюкает ласково дитятко мать,
Так Туймаада любимая — согревает опять!
И туманом рассеянным из серебряных нитей —
Оплетает любовно домик дальний и ближний.
Укрывает, как шалью, на вид невесомой,
Из тумановых нитей под утро сплетённой.
В мягкой дрёме приутренней, в белёсом манто,
С материнской улыбкой мне снится лицо…
Вновь Туймаадушки милой, задорной такой,
Яркой, утренней, дивной, совсем молодой!
Ей туман-ожерелье, что жемчуга:
Украшают любимую — лучше нельзя!
Зимний, белый наряд её так освежает;
Тонкий, девичий стан нежно он обвивает!..
Безупречно стройна, несомненно, прекрасна!
Свет сияющих глаз,как алмаз, чистый, ясный.
И в серебряном платье, словно на бал,
Образ девы-долины зачаровал!
…Даже лютой зимой она блещет в красе,
И румяными щёчками улыбается мне!
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