Юные якутяне вышли в полуфинал конкурса самых цифровых школ страны

Намская школа №2 Республики Саха (Якутия) стала полуфиналистом конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», организованного цифровой образовательной платформой «Дневник.ру» — резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Официальные партнеры конкурса: цифровая образовательная компания «ЯКласс» и платформа для учителей, учеников и родителей «Сферум», разработанная при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

Всего в полуфинал конкурса вышли 25 школ из разных регионов России, которые были отобраны экспертным жюри из 260 заявок. Напомним, для участия педагоги должны были подготовить творческий проект (презентацию или видео) о том, какие цифровые инструменты используются в их школе.

«В своей творческой работе Намская школа №2 продемонстрировала учебный процесс с использованием образовательных платформ. С помощью этих сервисов ученики выполняют задания для закрепления изученного материала, а учителя экономят время на проверке домашних заданий и заполнении отчетности. Также хочется отметить, что педагоги этой школы постоянно совершенствуют свои навыки, чтобы сделать образовательный процесс для учеников еще более интересным и полезным», — отметила пресс-секретарь «Дневник.ру» Екатерина Мантуленко.

Победители конкурса будут объявлены 30 ноября в рамках стратегического онлайн-семинара «Передовые педагогические практики в цифровизации системы образования». Помимо трех самых цифровых школ России организаторы выберут лауреата в спецноминации «Лучшая цифровая школа России на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру». Все участники обучающего семинара получат сертификаты о его прохождении.

Помимо объявления победителей конкурса в программе ожидаются выступления представителей крупнейших IT-компаний в сфере образования, лучших российских педагогов, а также специального гостя — автора популярного канала «Сельский учитель» на платформе «Яндекс.Дзен» Руслана Хузина.

Победителей полуфинала конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании»ждут подписки на дополнительные сервисы от «Дневник.ру» и образовательный контент от партнеров конкурса, а три самых лучших школы помимо этого получат ноутбуки и звания самых цифровых школ России.