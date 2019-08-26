Юные якутяне узнали об авиации

26 августа участники смены «Я-инженер» познакомились с историей Якутского авиационно-технического училища гражданской авиации, а также получили возможность пообщаться с преподавателем училища, задать ему интересующиеся вопросы.

«На встрече с ребятами смены «Я-инженер», можно сказать, я дал напутствия, потому что сам являюсь недавним выпускником школы, и мне знакомы трудности выбора будущей профессии. Хотелось бы, чтобы у ребят не возникали трудностей, им уже сейчас нужно определяться с будущим. У ребят было много вопросов про наше училище, интересовались каких специалистов мы готовим. Чтобы им было интересно слушать, я им приводил интересные примеры из жизни. Например, рассказывая про важность в авиации перепроверки теорий, привел в пример австралийских ученых, которые принимали очень интересный сигнал, не похожий на обычный сигнал из космоса. Занимались они этим 8 лет, а оказалось, что это их микроволновая печь рядом фонит, и получилось так, что эти годы исследования ушли в никуда. Поэтому это говорит о том, что теория не всегда верна, всегда нужно еще раз перепроверять на опыте», — резюмирует беседу Ньургун Петрович.