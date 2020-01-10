10.01.2020
16:46
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Культура & Образование

Юные якутяне успешно выступили на международном фестивале имени Гнесиных

Прекрасно начался год для юных музыкантов Якутии.

С 5 по 12 января в Москве прошел III Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Гнесиных, где успешно выступили учащиеся ВШМ РС(Я) — лауреат 3 степени Михаил Миронов (туба), класс доцента Александра Эдуардович Кузьмина, и дипломант конкурса Любовь Попова (флейта), класс старшего преподавателя Лены Владимировны Дедюкиной.

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Педагоги и учащиеся Высшей школы музыки РС(Я) ждут их скорейшего возвращения, желают творческих успехов и новых побед!

Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я)
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я)
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