19.05.2022
13:03
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Культура

Юные якутяне привезли золото, серебро и бронзу

Юные ленчане завоевали призовые места московских соревнований по танцевальному спорту. Команда танцевально-спортивного клуба «Румба» города Ленска завоевала призовые места московских соревнований по бальным танцам «Кубок звездного вальса» и «Кубок столицы». Юные якутяне привезли золото, серебро и бронзу турниров.  Танцевальная пара  Александр Голубев – Екатерина Муратова в общей сложности удостоилась 6 золотых медалей и бронзы. Андрей Савченко и Елена Суянко завоевали золото и серебро Кубка медленного вальса, а пара Богдан Безносов – Екатерина Яковлева выиграла серебро. Роман Рахмонкулов и Анфиса Щеркина заняли третье место Кубка медленного вальса, набрав 4.8 балла в двух танцах, в программе «Массовый спорт» — 10.3 балла, в трех танцах — 8.5 балла. Пара Данил Кузнеченко — Екатерина Голубева прошла аттестацию на высокие баллы: в четырех танцах — 10.3,  в трех танцах – 8.9, в двух танцах — 5.8.  Солистка Виктория Сафонова выступала с очень высокими аттестационными баллами.  В трех танцах оценка спортсменки составила 8.9 балла, в двух – 5.7 балла. А также Виктория завоевала призовое третье место в кубке медленного вальса.  «Все спортсмены выступили успешно, соревновались как в парах, так и в категориях соло. Дети довольны поездкой и результатами. появился большой стимул, чтобы тренироваться с усилением качества исполнения. Выезд команды состоялся при поддержке проекта по некоммерческим организациям и главы Ленского района Жумарта Абильманова», — отметила руководитель ТСК «Румба» и тренер спортсменов Татьяна Самохина.

Источник: Кузакова О.Г.

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