Юные якутяне покорили жюри международного конкурса

В июне по приглашению Международного АРТ-Центра «Наследие» народный ансамбль «Одун» принял участие в дистанционном Международном конкурсе искусства и творчества «Созвучие сердец», организованный при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Фонда поддержки и развития культуры и образования «Люди XXI века».

Всего в конкурсе приняло участие 2 500 артистов народных и образцовых коллективов со всех регионов России.

Народный ансамбль «Одун» Детского (подросткового) Центра принял участие в 3-х номинациях: «Инструментальное творчество», «Хореография», «Театральное творчество».

Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили высококвалифицированные специалисты ведущих ВУЗов РФ, заслуженные, почетные работники культуры и искусства РФ. Юные одунчата покорили компетентное жюри талантом, артистизмом.

По итогам конкурса народный ансамбль «Одун» одержал победу в 2-х номинациях: «Хореография», «Театральное творчество». В номинации «Инструментальное творчество» ансамбль удостоился второго почётного места.

Победители Конкурса по решению Оргкомитета и режиссерской группы АРТ-Центра «Наследие» приглашаются на гала-концерт в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года. Проживание и питание конкурсантов будет произведен за счёт оргкомитета.

Народный ансамбль «Одун» Детского (подросткового) Центра известен не только в Якутии, но и далеко за ее пределами.

Несмотря на пандемию коронавируса, народный ансамбль «Одун» ведет активную творческую жизнь.