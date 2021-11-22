Юные теннисисты из Якутии выиграли золотые медали Всероссийского турнира

В городе Бердск Новосибирской области с 18 по 21 ноября прошел X Всероссийский турнир по настольному теннису «Кубок Старт Лайн» — передает Sportyakutia.ru

Соревнования среди юношей и девушек носили статус рейтинговых и входят в официальный календарь Федерации Настольного Тенниса России.

Вот уже десятый год Компания Start Line совместно с Федерацией настольного тенниса Новосибирской области проводят Кубок «Старт Лайн» среди юных талантливых теннисистов, собирая на одной площадке подающих надежды спортсменов, желающих побороться за ценные призы. Состязания 2021 года станут новой вехой в истории Кубка и снова, в десятый раз, турнир объединяет всех любителей настольного тенниса. В соревнованиях участвуют 340 юных спортсменов из Новосибирска и Новосибирской области, Омска, Иркутска, Барнаула, Тюмени, Читы, Челябинска, Забайкалья, Красноярска и Якутии.

Как сообщил старший тренер команды Аркадий Иванов, в возрастной группе 2007-2009г.р. победителем стал двенадцатилетний якутянин Изот Кривошапкин (тренер Г.И.Кривошапкин). Что примечательно, юный талант из маленького села Хатылы Чурапчинского улуса первенствовал из числа 93 участников.

А в возрастной группе 2004-2006г.р. среди 66 участников первое место заняла Анита Ноговицына из села Эмиссы Амгинского улуса (тренеры Николаев В.П. и Румянцев В.И.).

Всего же на соревнованиях в Бердске под руководством тренеров В. Румянцева, А.Иванова и В. Васильева приняли участие 18 спортсменов из Республики Саха (Якутия).