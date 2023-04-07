07.04.2023
16:48
205

Конкурс

Юные таланты собрал фестиваль-конкурс «Светлый мир»

    

В ДДН им. А.Е. Кулаковского II Республиканский фестиваль-конкурс – Лаборатория детского вокального творчества «Светлый мир», посвященный Году педагога и наставника в РФ. Авторами фестиваля-конкурса являются народные артисты Республики Саха (Якутия), руководители Детской образцовой студии эстрадного вокала «Сырдык сүүрээн» Екатерина и Алексей Егоровы.

Основные организаторы фестиваля-конкурса: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Фестиваль-конкурс длился два максимально насыщенных и плодотворных дня. Оргкомитетом было принято свыше 80 заявок, участие приняли более 130 детей из 12 улусов республики (Амгинский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Хангаласский), с.Хатассы и г.Якутска.

В первый день, 5 апреля, состоялся просмотр конкурсных выступлений и показ мюзикла «Сардаана сибэкки», 6 апреля – работа творческой лаборатории, открытый диалог жюри с участниками фестиваля-конкурса, открытые мастер-классы провели:

Василий Парников, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я), руководитель Образцового вокально-хореографического детского народного ансамбля «Кэнчээри»

Надежда Попова, отличник культуры РС(Я), преподаватель высшей категории ДШИ №1 г.Якутск

Милена Борисова, отличник культуры РС(Я), член Союза авторов песенников РС(Я)

Алексей Егоров – Өркөн, отличник культуры РС(Я), популярный автор-исполнитель РС(Я)

Алексей Егоров, народный артист РС(Я), руководитель детской образцовой студии эстрадного вокала «Сырдык суурээн» при ДДН им. А.Е. Кулаковского

Мария Семенова, заслуженный работник культуры РС(Я), руководитель вокального ансамбля «Домисольки», преподаватель отделения «фортепиано» Сунтарской ДШИ

Егорова Ульяна, отличник культуры РС(Я), хормейстер Сунтарской ДШИ, рук. вокального ансамбля «Кэрэчээнэ».

Несомненно, творческая лаборатория с разбором и анализом выступлений, бесценными практическими занятиями, обменом опытом работы руководителей это важный шаг для развития вокального детского творчества.

DSC03554 DSC03565 DSC03577 DSC03718 DSC03731 DSC03769 DSC03779 DSC03790 DSC03800 DSC03816 DSC03837 DSC03879 DSC03883 DSC03887 DSC03892 DSC03926 DSC03937 DSC03951 DSC04007 DSC04015 DSC04023 DSC04031 DSC04034 DSC04060 DSC04066 DSC04076 DSC04106
1 из 27

Выступления оценивало жюри:

Председатель жюри Алексей Алексеевич Егоров — Өркөн, выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, Отличник культуры РС(Я)

Члены жюри

Лина Николаевна Акимова, солистка Государственного вокального ансамбля «Туймаада», Заслуженная артистка РС(Я)

Владлена Павловна Бурнашова — Сахая, солистка Государственного театра эстрады им. Ю. Платонова, Заслуженная артистка РС(Я).

Юные таланты восхищали! Итоги конкурса опубликованы на сайте ДДН им. А.Е. Кулаковского http://ddnykt.ru/?p=40642

Фото: Айталины Аргуновой
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх