Юные таланты собрал фестиваль-конкурс «Светлый мир»

В ДДН им. А.Е. Кулаковского II Республиканский фестиваль-конкурс – Лаборатория детского вокального творчества «Светлый мир», посвященный Году педагога и наставника в РФ. Авторами фестиваля-конкурса являются народные артисты Республики Саха (Якутия), руководители Детской образцовой студии эстрадного вокала «Сырдык сүүрээн» Екатерина и Алексей Егоровы.

Основные организаторы фестиваля-конкурса: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Фестиваль-конкурс длился два максимально насыщенных и плодотворных дня. Оргкомитетом было принято свыше 80 заявок, участие приняли более 130 детей из 12 улусов республики (Амгинский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Хангаласский), с.Хатассы и г.Якутска.

В первый день, 5 апреля, состоялся просмотр конкурсных выступлений и показ мюзикла «Сардаана сибэкки», 6 апреля – работа творческой лаборатории, открытый диалог жюри с участниками фестиваля-конкурса, открытые мастер-классы провели:

Василий Парников, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я), руководитель Образцового вокально-хореографического детского народного ансамбля «Кэнчээри»

Надежда Попова, отличник культуры РС(Я), преподаватель высшей категории ДШИ №1 г.Якутск

Милена Борисова, отличник культуры РС(Я), член Союза авторов песенников РС(Я)

Алексей Егоров – Өркөн, отличник культуры РС(Я), популярный автор-исполнитель РС(Я)

Алексей Егоров, народный артист РС(Я), руководитель детской образцовой студии эстрадного вокала «Сырдык суурээн» при ДДН им. А.Е. Кулаковского

Мария Семенова, заслуженный работник культуры РС(Я), руководитель вокального ансамбля «Домисольки», преподаватель отделения «фортепиано» Сунтарской ДШИ

Егорова Ульяна, отличник культуры РС(Я), хормейстер Сунтарской ДШИ, рук. вокального ансамбля «Кэрэчээнэ».

Несомненно, творческая лаборатория с разбором и анализом выступлений, бесценными практическими занятиями, обменом опытом работы руководителей это важный шаг для развития вокального детского творчества.

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Выступления оценивало жюри:

Председатель жюри Алексей Алексеевич Егоров — Өркөн, выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, Отличник культуры РС(Я)

Члены жюри

Лина Николаевна Акимова, солистка Государственного вокального ансамбля «Туймаада», Заслуженная артистка РС(Я)

Владлена Павловна Бурнашова — Сахая, солистка Государственного театра эстрады им. Ю. Платонова, Заслуженная артистка РС(Я).

Юные таланты восхищали! Итоги конкурса опубликованы на сайте ДДН им. А.Е. Кулаковского http://ddnykt.ru/?p=40642