30.11.2022
15:25
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Спорт

Юные спортсмены получат гранты

13 юных спортсменов получат гранты от Малой академии наук Якутии.

29 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по определению победителей по направлению «Спорт»

Подведены итоги Конкурса грантов для одаренных и талантливых детей Республики Саха (Якутия) по направлению “Спорт”. Всего на конкурс поступило 66 заявок по 13 видам спорта: бокс, спортивная борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, масрестлинг, плавание, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, шахматы, шашки, якутские прыжки. Согасно Положению конкурса, грант выдается для приобретения спортивного инвентаря и экипировки, сообщает «Спорт Якутии». 

По итогам рассмотрения и обсуждения достижений номинантов конкурсная комиссия определила следующих победителей:

Вид спортаФ.И.О.Спортивная организацияШколаКлассГород, улус 
 
1БоксПавлов Айсен ДмитриевичГБУ РС(Я) «СШОР по боксу»МБУ ДО «СОШ№31»10г. Якутск 
2Спортивная борьбаИванов Анатолий СеменовичГБУ РС(Я) «РССШОР им. А.И.Иванова»Сунтарская СОШ№39Сунтарский улус с. Сунтар 
3ДзюдоШамеева Елизавета ЮрьевнаГБУ РС(Я) «РССШОР г. Покровск»МОБУ «СОШ№19»11г. Якутск 
4Легкая атлетикаПанова Аксиния ДмитриевнаМБУ ДО «ДЮСШ№1»МОБУ «Табагинская СОШ»9п. Табага, городского округа г. Якутск 
5Мас-рестлингМакаров Олег ЯковлевичМБУ ДО «ДЮСШ»МБУ «Чурапчинская гимназия»9Чурапчинский улус с. Чурапча 
6ПлаваниеЛапшин Алексей ОлеговичГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию»МОБУ «СОШ№31»10г. Якутск 
7Пулевая стрельбаКовров Айхал ИвановичГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Бердигестях»Бердигестяхская СОШ им С.П. Данилова10Горный улус с. Бердигестях 
8Стрельба из лукаКорякин Виталий ВитальевичГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина»ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина»11Чурапчинский улус с. Чурапча 
9Лыжные гонкиРыбкина Инна ВикторовнаРССШОР г. АлданМБУ СОШ №1 г. Алдан9г. Алдан 
10Стендовая стрельбаИванова Уйгууна СеменовнаГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Намцы им. Н.С.Тимофеева»МОБУ «ЯГНГ им. А.Г.и Н.К. Чиряевых»11г. Якутск 
11ШахматыЖирков Владислав АнаньевичШахматная гимназияСОШ №179г. Якутск 
12ШашкиФедорова Тунаара НиколаевнаМАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой»МОБУ «Саха гимназия»11г. Якутск 
13Якутские прыжкиВолодин Данил РомановичМБУ ДО «ДЮСШ»МБОУ «СОШ №2» г.Олёкминска Республики Саха (Якутия)9г.Олёкминск
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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