Юные спортсмены получат гранты

13 юных спортсменов получат гранты от Малой академии наук Якутии. 29 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по определению победителей по направлению «Спорт» Подведены итоги Конкурса грантов для одаренных и талантливых детей Республики Саха (Якутия) по направлению “Спорт”. Всего на конкурс поступило 66 заявок по 13 видам спорта: бокс, спортивная борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, масрестлинг, плавание, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, шахматы, шашки, якутские прыжки. Согасно Положению конкурса, грант выдается для приобретения спортивного инвентаря и экипировки, сообщает «Спорт Якутии». По итогам рассмотрения и обсуждения достижений номинантов конкурсная комиссия определила следующих победителей: № Вид спорта Ф.И.О. Спортивная организация Школа Класс Город, улус 1 Бокс Павлов Айсен Дмитриевич ГБУ РС(Я) «СШОР по боксу» МБУ ДО «СОШ№31» 10 г. Якутск 2 Спортивная борьба Иванов Анатолий Семенович ГБУ РС(Я) «РССШОР им. А.И.Иванова» Сунтарская СОШ№3 9 Сунтарский улус с. Сунтар 3 Дзюдо Шамеева Елизавета Юрьевна ГБУ РС(Я) «РССШОР г. Покровск» МОБУ «СОШ№19» 11 г. Якутск 4 Легкая атлетика Панова Аксиния Дмитриевна МБУ ДО «ДЮСШ№1» МОБУ «Табагинская СОШ» 9 п. Табага, городского округа г. Якутск 5 Мас-рестлинг Макаров Олег Яковлевич МБУ ДО «ДЮСШ» МБУ «Чурапчинская гимназия» 9 Чурапчинский улус с. Чурапча 6 Плавание Лапшин Алексей Олегович ГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию» МОБУ «СОШ№31» 10 г. Якутск 7 Пулевая стрельба Ковров Айхал Иванович ГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Бердигестях» Бердигестяхская СОШ им С.П. Данилова 10 Горный улус с. Бердигестях 8 Стрельба из лука Корякин Виталий Витальевич ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» 11 Чурапчинский улус с. Чурапча 9 Лыжные гонки Рыбкина Инна Викторовна РССШОР г. Алдан МБУ СОШ №1 г. Алдан 9 г. Алдан 10 Стендовая стрельба Иванова Уйгууна Семеновна ГБУ РС(Я) «РСШОР в с. Намцы им. Н.С.Тимофеева» МОБУ «ЯГНГ им. А.Г.и Н.К. Чиряевых» 11 г. Якутск 11 Шахматы Жирков Владислав Ананьевич Шахматная гимназия СОШ №17 9 г. Якутск 12 Шашки Федорова Тунаара Николаевна МАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой» МОБУ «Саха гимназия» 11 г. Якутск 13 Якутские прыжки Володин Данил Романович МБУ ДО «ДЮСШ» МБОУ «СОШ №2» г.Олёкминска Республики Саха (Якутия) 9 г.Олёкминск

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

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