Юные пожарные соревновались в Мирном

В г. Мирный на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди детей и подростков, посвященные 373-й годовщине пожарной охраны России и 60-летию ДОЛ «Орлёнок». Организаторами мероприятия выступили: сотрудники Мирнинского пожарно-спасательного отряда, инспектора государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по РС (Я), а также огнеборцы ГПС РС (Я) из п. Арылах Мирнинского района.

Неотъемлемая часть подготовки пожарных — это физическая культура и спорт. Сила, ловкость, быстрота, выносливость – вот прочная база формирования характера бойца огненного фронта, его высоких морально-боевых качеств.

Перед школьниками стояла задача — пробежать как можно скорее 35 метров и забраться в окно на высоте в пять метров. Затем с максимальной скоростью пройти 100-метровую полосу с препятствиями – задача совсем не простая. За происходящим пристально наблюдают сотрудники МЧС России, высматривают потенциальных курсантов.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

• 1 место – 4 отряд

• 2 место — 3 отряд

• 3 место — 2 отряд

Победители и призеры были награждены грамотами и пирогами. Лучших участников отметили благодарностями и вкусными призами. Всем ребятишкам предоставили возможность показать свое умения и навыки в выполнении упражнений, быстроту и сноровку, что немаловажно в профессии пожарного. Ребята понимают, что каждая доля секунды — дорога для спасения человеческой жизни!

Всех юных пожарных благодарю за участие и добросовестное отношение к соревнованиям. Поздравляю с 60-летим Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» и желаю ребятам и всему коллективу — успехов в достижении новых целей, успешно провести и окончить 1-й сезон, крепкого здоровья и мирного неба над головой. А также хочу выразить огромные слова благодарности руководству ДОЛ «Орлёнок» в лице Вдовиной Светланы Алексеевны за содействие и поддержку в организации соревнований!» — подчеркнул Артем Киселев, начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я).