Юные музыканты из Якутии в оркестре Юрия Башмета

Легендарный юношеский оркестр, родившийся в 2012 году, получивший статус музыкального «лица» Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи-2014, Чемпионата мира по футболу в Москве, Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года, сегодня известен в России и за ее пределами.

Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса юных исполнителей классической музыки в возрасте от 10 до 21 года. В прошлом году в отборе приняло участие более 600 молодых музыкантов, а прослушивания прошли в 16 регионах России.

Это престижный конкурс выиграть непросто, отбор в него идет строгий, ведь наградой будет возможность выступать в оркестре под управлением самого Башмета.

Ученики и выпускники Высшей школы музыки РС(Я) не раз выигрывали в этом конкурсе и участвовали в концертах этого оркестра юных солистов. На днях вернулись из турне по российским городам студенты Алексей Адамов (фагот) и Дарья Шахурдина (скрипка), которые смогли в прошлом году выиграть конкурс в оркестр Юрия Башмета. До этого они в феврале они участвовали в концертах оркестра в Сочи.

Алексей Адамов, студент 1 курса ВШМ РС(Я) им. И.Босикова:

— Для меня выступления с оркестром Башмета – захватывающе интересное событие в жизни. Мы выступали в Костроме, Вологде, Угличе, Ярославле,Туле, Калуге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге и в Москве. Везде нас встречали полные залы, на все концерты был аншлаг. В каждом городе для нас проводили экскурсии, мы своими глазами увидели много городов России.

Во время этих турне было много общения с юными музыкантами из других городов. Самым старшим 21 год, многие еще дети, и с ними легко найти общий язык. Тем более, все оркестранты – фанатики музыки, и у нас всегда есть общая тема для разговоров. Мне импонирует такая дружеская атмосфера в оркестре.

Наши выпускники ВШМ, которые сейчас учатся в Москве, тоже смогли пройти отбор уже в своих вузах, и мы встретились с ними в оркестре Башмета – это Евгений Захаров (контрабас) и Кира Матвеева (гобой).

Алексей Адамов родом из села Намцы Верхневилюйского улуса, в детстве прошел отбор в Высшую школу музыки РС(Я), закончил ее с красным дипломом и сейчас учится на первом курсе уже в институте ВШМ. С 14 лет Алексей официально работает в оркестре Государственного театра оперы и балеты РС(Я), он играет на фаготе, и сейчас копит деньги, чтобы продолжить учебу в Московской консерватории, и надеется на то, что участие в оркестре Юрия Башмета поможет ему в успешной карьере музыканта.

Справка:

Участники ВЮСОРа в проекте Юрия Башмета получают колоссальный трамплин для будущей профессиональной музыкальной деятельности. Среди оркестровых музыкантов уже на начальных этапах вырисовываются настоящие виртуозы, перспективные солисты, которых начинает продвигать и пестовать Башмет.

За время существования, оркестр выступил с концертами в 10 российских регионах и в 9 странах мира. Были даны десятки концертов в самых известных концертных залах: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Владивостока, Брюсселя, Женевы, Берлина, Милана, Амстердама, Вены, Токио, Шанхая и многих других.

Юрий Башмет на концертах выступает в роли ведущего и знакомит публику с основанным им коллективом. «Собственно говоря, это ансамбль солистов, потому что каждый находящийся на этой сцене музыкант в своем городе выиграл конкурс, чтобы попасть в оркестр. То есть он лучший», — сказал он.

С 2018 года образовательный центр Юрия Башмета начал работу на базе Высшей школы музыки РС(Я), ведущие российские и зарубежные педагоги приезжают для того, чтобы провести мастер-классы. В этом году 14 ведущих музыкантов из центра Башмета приехали из Москвы и провели в ВШМ занятия по игре на десяти инструментах – от фортепиано до фагота.