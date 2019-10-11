Юные исследователи из разных стран примут участие в конференции

С 14 по 20 октября 2019 года в г.Якутске пройдет Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists — 2019). Ежегодное событие является наиболее престижной в странах тихоокеанского региона выставкой-конкурсом научно-исследовательских работ школьников и проводится по стандартам Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF). Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Тайване, Малайзии, Индии, Непале и в Таиланде. В этом году местом проведения престижного мероприятия выбрана Республика Саха (Якутия).

Постоянными участниками масштабного мероприятия являются более 30 школ из 26 стран (Австралия, Канада, КНР, Гуам (США), Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Голландия, Россия, Сингапур, Словения, Шри Ланка, Тайвань, Таиланд, Турция и др.). В Якутск прибудут 11 стран, в том числе Корейская академия наук при Корейском институте передовых технологий, Институт Раффлза и Институт Хва Чонг из Сингапура, Ритсумейкан из Японии, КВИС и Махидол из Таиланда, Школа №1 из Тайваня и пр. Победители конкурса становятся кандидатами на участие во всемирном смотре-конкурсе Intel International Science and Engineering Fair (Intel-ISEF) и на получение именных стипендий на обучение в таких ведущих вузах мира, как Национальный университет Сингапура, Наньянский технологический университет и Национальный университет Тайваня, а также на участие в Глобальной школе инноваций молодых ученых при Национальном университете Тайваня (NTU Global Young Scientists Innovation Camp).

В рамках Азиатско-Тихоокеанская конференции пройдут постерные сессии, лекции, секционные заседания, посещение школ участниками из других стран, конференции –семинары для педагогов. Во время APCYS параллельно проводится II Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей (Yakutsk International Science Fair-2019). Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей (YISF) планируется проводить ежегодно для того, чтобы обеспечить высочайший уровень научных проектов, которые будут отбираться посредством системы конкурсов «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». YISF будет представлять выход на международный уровень большинства работ наших юных исследователей.