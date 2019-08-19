Юные инженеры узнали много нового

В пятницу состоялся выезд участников направления «Медицина» смены «Я-инженер» под руководством заведующей медицинской частью Центра «Сосновый бор» Евдокии СТАРКОВОЙ и педагога дополнительного образования Айталины ЗАРОВНЯЕВОЙ в Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета.

Ребята здесь познакомились с работой учебной научно-технологической лаборатории по разработке графеновых нанотехнологий, механо-химической биотехнологической лаборатории и лаборатории технологий полимерной нанокомпозитов.

Сотрудники научного учреждения наглядно рассказали о производстве и внедрении особо прочных морозостойких резинотехнических изделий для узлов трения различной техники, биологических добавках на основе северного сырья.

Ребята с большим удивлением слушали рассказы научных сотрудников и открыли для себя много нового и интересного. Они узнали, что Арктический инновационный центр СВФУ им.М.К.Аммосова разрабатывает инновационные технологии, направленные, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей Северного региона.

Поездка в Инновационный центр вдохновила ребят на идеи, и они попробуют перенять полученные знания при разработке своих проектных работ на смене.

Напомним, что на смене «Я-инженер» участники разделены на проектные команды по направлениям. В проектных группах ребята будут разрабатывать новые способы и нестандартные решения проблем вместе с педагогами и менторами по группам: электричество и энергосбережение, искусство, строительство, дизайн, IT отрасль, экология, питание, медицина. Наставниками выступают педагоги дополнительного образования и сотрудники Центра.