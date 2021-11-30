Юные художники Якутии участвовали во Всероссийском изодиктанте

В Республике Саха (Якутия) завершилось участие юных художников в предметной области «Изобразительное искусство» во Всероссийском изобразительном диктанте на тему «Моя страна – моя история». Для участия в Изобразительном диктанте 2021 года ассоциация учителей изобразительного искусства РС(Я) организовала площадки участников со всей республики, которые изъявили готовность участвовать в изобразительном диктанте. Целью является создание единого организма для поддержки, координации, укрепления сотрудничества в сплочении общеобразовательных, дополнительных организаций (площадки), объединения учителей и педагогов по изобразительному искусству (модераторы) для участия в диктанте.

Темы изобразительного диктанта — история моего города, села, деревни, созидатели в истории нашего города или поселения: ученые, строители, врачи, педагоги, обряды и традиции нашего края.

В изодиктанте приняли участие 147 детей на 19 площадок из 9 районов республики и города Якутска.